Переименования улиц Махачкалы осложнили получение компенсаций пострадавшим от потопа
Несмотря на расширение администрацией Махачкалы зоны чрезвычайной ситуации у пострадавших возникают проблемы при получении выплат - многим из них необходимо получать дополнительные справки о том, что их улица сменила название, рассказали горожане.
Как писал "Кавказский узел", администрация Махачкалы постановила расширить границы территории, на которой действует режим чрезвычайной ситуации. В обновленный список территорий, на которых в связи с паводками действует режим ЧС, включены 759 улиц Махачкалы.
"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.
Проект "Монитор пациента и ЖКХ" назвал 16 территорий в Махачкале, жители которых уже обратились к ним в связи с отказом в выплатах после наводнения. Пользователи соцсети считают, что отказы носят массовый
характер. Чаще всего люди упоминают, что им пришёл отказ в выплате, так как улица не входит в список пострадавших от затопления.
Политолог Альберт Эседов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что нет понимания, почему власти лишь через месяц расширили зоны ЧС в Махачкале.
"Достаточно было просто посмотреть карту подтопления и внести адреса, попадающие в эту зону. И речь ведь не идёт о поголовной компенсации. Это лишь возможность для подачи заявления и его рассмотрения по факту. То, что эти улицы изначально не попали в список адресов с ЧС, привело к тому, что в информационном поле появилось много недовольных, которые вынуждены доказывать, что они тоже пострадали при ЧС", - говорит Эседов.
Он добавил, что в списке дополнительно включенных от пострадавших от ЧС улиц нашел свою Рассветную улицу и даже параллельные ей. Он отметил, что от подтоплений его дом не пострадал, так как до строительства провел большую работу, чтобы этого не было, вложился в коммуникации водоотведения.
Проблемы с выплатами могли возникнуть из-за переименования улиц
Проблемы с получением компенсаций у людей могут возникнуть из-за массового переименования улиц в Махачкале, считает Эседов.
"Как быть с адресами, названия которых нещадно менялись в городе? По паспорту у нас нет Рассветной улицы, в штампе написано 11-я, 12-я, 13-я линия. Как быть с пострадавшими домами, у владельцев которых в документах одни адреса, а в новых адресных реестрах уже новые названия? Откажут в получении помощи по причине того, что старые номинации адресов не попали в границы ЧС? Или придется побегать, чтобы получить справку "старый адрес - новый? По этому поводу нет никаких разъяснений и инструкций", - считает Эседов.
Режим ЧС - порядок реагирования всех уровней власти при возникновении чрезвычайных ситуаций. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".
О подобном случае корреспонденту "Кавказского узла" рассказал махачкалинец Рабадан, живущий на улице Узорная. Ранее он сообщил, что подал заявление на получение компенсаций, и ждет ответа.
29 апреля он сообщил, что пришел отказ, который мотивирован тем, что в паспорте прописка указана по старому адресу, а сейчас адрес поменялся. "Раньше у нас назывался район Авиагрегат, улиц как таковых не было, просто номера домов. Теперь сказали заново подать заявление в МФЦ с указанием нового адреса, для этого нужно взять справку об изменении названия улицы. Будем заново подавать, если и сейчас откажут, подадим жалобы во все инстанции", - говорит Рабадан.
В августе 2019 года городское управление архитектуры и градостроительства сообщило, что в Махачкале новые названия получили около ста улиц, 1800 домам присвоена новая нумерация.
Жительница улицы Атланаульская Ажай рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на заявление о компенсации пришел отказ из-за "неполного комплекта документов", чего не хватает, им не сообщили.
"Мы нашли ошибку в их списках - они неправильно указали микрорайон. Плюс у меня прописка в паспорте по другому адресу, и на Едином портале государственных и муниципальных услуг указан адрес проживания по прописке. Если бы подавала через МФЦ, приложила бы документы на домовладение и квитанции об оплате коммунальных услуг, но не успела. Подала через Госуслуги повторно. В ГО ЧС сказали, что отказ можно
обжаловать, главное, чтобы заявление было подано в установленные сроки", - рассказала махачкалинка.
Решение властей Махачкалы связано с риском роста недовольства горожан
Эседов предположил, что протестная активность на фоне задержек с выплатами компенсаций возможна.
"При том, что происходит после ЧС, и как вяло идёт работа по выплате компенсаций всем пострадавшим, это не исключено. Если появятся ещё и факты необоснованного получения компенсации за потерю имущества теми, кто не пострадал - напряжённость будет выше. В связи с имеющимися коммунальными проблемами это может стать одним из факторов напряжённости среди населения в выборный год", считает политолог.
Юрист Али Алиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что расширение зоны ЧС в Махачкале может быть связано с массовыми публикациями горожан в соцсетях о фактах отказа в компенсации.
"Почему это сделано лишь спустя месяц? Я полагаю, что после того, как президент России озвучил свою позицию по этому вопросу. Он сказал, что в курсе того, что многие пострадавшие дома в Дагестане были построены без должного оформления. Но и этим людям надо оказать помощь даже в случае отсутствия документов на дома. Дагестанские чиновники, опасаясь возможных последствий от протестных настроений, а они могут быть,
учитывая масштаб наводнений, расширили данный список", - предположил юрист.
Минтруда объяснило отказы в выплатах решениями властей Махачкалы
26 апреля канал ННТ опубликовал видеообращение жительницы района Газораспределительный Махачкалы, где она говорит, что дом, в котором прожила больше двух десятилетий, в аварийном состоянии и может рухнуть в любой момент. Женщина обратилась в МФЦ, однако вместо помощи получила отказ.
Минтруда Дагестана 28 апреля прокомментировало данную ситуацию в своем телеграм-канале.
"По закону, назначение выплаты осуществляется после подтверждения факта включения адреса проживания заявителя в зону ЧС. Такую зону своим постановлением определяет администрация города Махачкалы. Адрес проживания одной из заявительниц в зону ЧС не попал. Поэтому Минтруда, действуя строго по закону, не может произвести выплату", - говорится в публикации.
Минтруда добавило, что администрация Махачкалы периодически уточняет границы зоны ЧС и вносит изменения в соответствующее постановление. Как только это произойдет, женщина сможет повторно обратиться, и выплату произведут.
Минтруда также разобрало другой кейс, женщины, пожаловавшейся на отсутствие выплат, дом которой находится в зоне ЧС. Заявление обратившейся Умият принято и находится в администрации Махачкалы, где специалисты должны официально подтвердить факт ее проживания по указанному адресу и что её имущество пострадало. Как только заключения поступят в Минтруда - выплаты будут назначены, сообщает министерство.
источник: корреспондент "Кавказского узла"