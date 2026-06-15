Майя Ахмедова обжаловала приговор

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудница полиции Майя Ахмедова, признанная виновной в фальсификации уголовного дело против жительницы Дагестана Юлдуз Курашовой, обжаловала приговор.

Как писал "Кавказский узел", 26 мая суд в Хасавюрте признал троих сотрудников МВД виновными в фальсификации уголовного дела против местной жительницы Юлдуз Курашовой, но освободил их от наказания за истечением сроков давности. За пытки Курашовой двоим силовикам назначены условные сроки.

Сотрудница полиции Майя Ахмедова обжаловала вынесенный ей 26 мая обвинительный приговор Хасавюртовского городского по делу о фальсификации уголовного дела в отношении местной жительницы Юлдуз Курашовой, сообщили «Кавказскому узлу» в организации «Команда против пыток»*, занимающейся мониторингом этого процесса.

«Она, точнее ее адвокат, подала апелляционную жалобу 8 июня», - отметили в КПП*.

Сама Курашова не стала обжаловать приговор, но, по сведениям «Команды против пыток»*, планировала обратиться к министру внутренних дел Дагестана после вступления приговора в силу с требованием уволить Ахмедову из МВД (остальные два полицейских, участвовавших в фальсификации дела, уже были ранее уволены из системы МВД). Теперь это обращение будет отложено до рассмотрения апелляции Ахмедовой.

26 марта 2020 года силовики задержали в Хасавюрте Юлдуз Курашову, когда она ехала в такси с подругой. По словам Курашовой, ее избивали, оскорбляли, угрожали лишением родительских прав и возбуждением дела о наркотиках. Курашова через посредника передала силовикам 250 тысяч рублей, но все равно подверглась уголовному преследованию. Дело в отношении силовиков было возбуждено после того, как Курашова пожаловалась на жесткое задержание и принуждение к самооговору в сбыте наркотиков. В декабре 2020 года житель Хасавюрта признал в суде, что выступал посредником при передаче денег Курашовой силовикам.

В октябре 2022 года Хасавюртовский горсуд приговорил полицейских Шамиля Алиева и Рамазана Сайпулаева к 3,5 года колонии, признав их виновными в пытках Юлдуз Курашовой и фальсификации улик в ее уголовном деле. Также суд счел причастной к фальсификации оперуполномоченную Майю Ахмедову, она получила год лишения свободы условно. 15 декабря 2022 года апелляционная инстанция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. По итогам повторного рассмотрения суд 27 апреля приговорил Алиева и Сайпулаева к условным срокам, а Ахмедову оправдал. Курашова тогда сообщила, что намерена обжаловать приговор. 17 октября 2024 года стало известно, что Верховный суд Дагестана отменил приговор трем полицейским по делу о пытках жительницы Хасавюрта Юлдуз Курашовой и вернул дело в прокуратуру. Дело поступило в Хасавюртовский горсуд на третье рассмотрение.

История Курашовой - необычный случай, когда женщина борется за свои права, сказала ранее президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова. "Это очень редкий случай. Большинство понимает, что просто бесполезно бороться. И отступают назад. Фабрикаций очень много. И очень часто ни адвокаты, ни доказательства не работают. Но это не значит, что не надо бороться. Ее борьба - это в первую очередь борьба за честь. В регионе для женщин это особенно важно. Иначе ее всю жизнь будут попрекать и косо смотреть", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.