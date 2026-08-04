Повышение стоимости проезда на общественном транспорте возмутило жителей Махачкалы

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Проезд в общественном транспорте Махачкалы подорожал с 32 до 37 рублей, это возмутило горожан, которые пожаловались, что транспорт ходит нерегулярно, сервис оказывается не на должном уровне, а мэрия не считается с мнением людей.

Как информировал "Кавказский узел", в мае 2024 года махачкалинские перевозчики обратились к властям с просьбой одобрить повышение тарифа на проезд в маршрутках с 27 рублей до 35 рублей. Проезд подорожал до 32 рублей, что вызвало критику горожан.

Администрация Махачкалы в своем телеграм-канале 3 августа проинформировала, что решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте с 32 до 37 рублей принято в соответствии с Федеральным законом № 220-ФЗ, который позволяет перевозчикам на нерегулируемых маршрутах корректировать тарифы в рамках экономически обоснованных пределов. Повышение цен стало ответом на растущие расходы, с которыми сталкиваются транспортные компании, отметили в мэрии.

Городские власти сообщили, что обращения от перевозчиков с просьбой о пересмотре тарифов начали поступать в администрацию еще в апреле 2026 года. Транспортные компании мотивировали тем, что тарифы не менялись с 2024 года, и за это время наблюдается значительный рост расходов на топливо, запасные части и техническое обслуживание, заработную плату водителей и технического персонала.

А мэрия Махачкалы не хочет обязать уровень сервиса наладить?

Комментаторы раскритиковали решение повысить стоимость проезда. «А мэрия Махачкалы не хочет обязать уровень сервиса наладить? Чтобы кондиционеры работали, транспорт ездил по графику, и не когда захочет перевозчик, а по расписанию? Или люди должны на одной ноге ехать в переполненных маршрутках? Где льготные категории граждан?», - написал Хусейн.

«Где государственный общественный транспорт? С зарплатой в 30 тысяч семьям с детьми как платить такую высокую цену за проезд? В школу на занятия и обратно, у кого двое-трое детей, самим на работу ездить, а то и с пересадками. Уберите эти частные маршрутки, запустите большие автобусы, государственный транспорт или троллейбусы, которые были раньше», - написал анонимный пользователь.

Отметим, что 29 июня администрация Махачкалы сообщила, что повышения цен на проезд в городе в ближайшее время не ожидается. «В мэрии заявили, что заявлений или уведомлений от перевозчиков о намерении повысить тарифы не поступало», - цитирует представителя горадминистрации РИА «Дагестан».

Водитель маршрута №25 на вопрос корреспондента «Кавказского узла» о причинах повышения тарифа сказал, что сам только что узнал об этом. «Сказали приклеить объявление с новой ценой, ночью перепрограммировали валидаторы бесконтактной оплаты на новый тариф», - сообщил он, добавив, что с 3 августа им подняли ежедневный план, который они должны сдавать – с 6 до 7 тысяч рублей.

Жителей Махачкалы возмутила новость о повышении стоимости проезда. «Утром ехала на работу, увидела объявление, что тариф 37 рублей. Я работаю в бюджетном учреждении, зарплата маленькая, добираюсь на работу и обратно с пересадками. Получается, ежемесячно я должна теперь доплачивать за проезд более 500 рублей», - посетовала Зоя.

Расходы увеличатся минимум на тысячу рублей

«Из-за повышения стоимости топлива мы пересели на общественный транспорт. И тут новость о повышении тарифа. Я или жена по очереди отвозим детей в школу, едем на работу, потом забираем детей. Расходы увеличатся минимум на тысячу рублей», - рассказал Гаджимурад.

«Опять все сделали кулуарно, под давлением частных перевозчиков. Неужели мэрия такая беззубая, что не может ничего предпринять для сохранения тарифов?» - интересуется Артур.

В ноябре 2025 года замдиректора транспортной компании Магомед Таймасханов заявил, что по его расчетам, экономически обоснованный тариф на городских маршрутах составляет 80 рублей. «Эта сумма складывается прежде всего из стоимости транспорта и амортизационных расходов на его эксплуатацию. Согласно приказу Минтранса, наша доходность составляет всего 9,6 процента. При тарифе ниже 40 рублей мы не сможем продолжать работу. А чтобы предприятие могло функционировать безубыточно тариф должен быть около 93 рублей. Мы понимаем, что это слишком много для населения, поэтому просим установить стоимость проезда хотя бы в 40 рублей. Хотя формально мы имеем право самостоятельно вводить тариф, лишь уведомив администрацию за месяц», - заявил Таймасханов, заявление которого опубликовал телеграм-канал мэрии Махачкалы.

Напомним, что 1 августа жители Дагестана пожаловались, что цены на бензин по-прежнему остаются высокими, но вместо мер по их снижению чиновники объявили о проверках ранее закрытых АЗС для возобновления их работы, заявили местные жители в соцсети.

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