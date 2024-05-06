Планы повысить тариф на проезд в маршрутках вызвали недовольство махачкалинцев

06 мая 2024, 07:42

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Владельцы маршруток обратились к властям Махачкалы с просьбой разрешить им повысить цены на проезд до 35 рублей. Местные жители, комментируя в соцсети возможное повышение цены на проезд в маршрутках, отметили, что качество транспортных услуг в городе остается ненадлежащим, и что цены в Дагестане повышаются повсеместно, а зарплата остается на том же уровне.

Как сообщал "Кавказский узел", в Махачкале стоимость проезда в маршрутках была повышена до 27 рублей 18 октября 2021 года. Местные жители назвали рост этого тарифа необоснованным. Часть водителей маршруток отказались выходить на работу, потребовав снизить ежедневный план по выручке и вернуть прежнюю стоимость проезда для пассажиров. Руководство компании приняло решение отстранить от работы бастующих, а махачкалинцы поддержали акцию маршрутчиков.

Публикация о том, что водители маршруток в Махачкале предложили повысить стоимость проезда с 27 рублей до 35 рублей, был опубликован 4 мая в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана".

К публикации прикреплена фотография, на которой показано объявление о повышении цены на проезд. В объявлении сказано, что тариф планируется повысить с 15 мая в связи с повышением эксплуатационных расходов.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны почти 193 тысячи пользователей, на 07.40 мск 6 мая набрал 138 отметок с реакцией пользователей и 379 комментариев. Часть их авторов пожаловалась, что в республике цены растут повсеместно, а зарплаты остаются на прежнем уровне.

"Как всегда, цены на все повышают, а зарплаты те же", – написала Джамиля Магомедова.

"А зарплаты людям поднять не хотят? Каждый день на все цены поднимают они", – подчеркнула Фатима Камилова.

"Кроме 27 рублей больше не копейки не дам, хоть миллион скоро станет проезд", – заявила Амира Абдурахманова.

"Почему все возмущаются, когда именно на проезд поднимают цены? А продукты, на которые каждый месяц повышают цены, которые необходимы. И жилье, и коммуналка. Почему-то на это все закрывают глаза", – написала Sara Agamirova.

Другая часть комментаторов пожаловалась на качество пассажирских перевозок в Махачкале.

"Цены растут, а качественного маршрутного транспорта нет", – отметил Маг Ахмедов.

"Уважаемые маршрутчики, не подрезайте на дороге, из ряда в ряд "прыгают", – пожаловался пользователь Abushka Uff.

"Лучше маршруток добавили бы, чтобы люди нормально ездили", – заявил Мухаммад Абдурахманов.

"Автобусы должны вместо этих маршруток запустить, вот тогда ещё, возможно, допустимо поднятие цены. И без того беспорядок, а теперь с оплатой беспорядок", – написал Магомед Магомедов.

Вопрос о повышении тарифа на проезд в маршрутках Махачкалы пока не решен. Перевозчики сообщили администрации города о планах увеличить стоимость проезда, ссылаясь на то, что последнее повышение тарифа было в 2021 году, а стоимость запчастей и горюче-смазочных материалов (ГСМ) существенно выросла. Администрация города проводит проверку представленных расчётов и их обоснованности. Если просьба водителей маршруток о повышении тарифа будет одобрена, то об этом жители будут проинформированы заблаговременно, отметила мэрия Махачкалы в своем телеграм-канале.

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