Маршрутчики в Махачкале объявили забастовку с требованием снизить цены на проезд

02 ноября 2021, 08:15

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Часть водителей маршруток в Махачкале отказались выходить на работу, потребовав снизить ежедневный план по выручке и вернуть прежнюю стоимость проезда для пассажиров. Руководство компании приняло решение отстранить от работы бастующих, а махачкалинцы поддержали в Instagram акцию маршрутчиков.

Как сообщал "Кавказский узел", с 18 октября маршрутчики в Махачкале повысили стоимость на проезд до 27 рублей. Местные жители назвали рост этого тарифа необоснованным и указали на повсеместное увеличение цен в регионе.

В январе 2019 года махачкалинские перевозчики повысили с 17 до 23 рублей стоимость проезда в общественном транспорте. Дагестанское УФАС усмотрело в действиях компаний признаки картельного сговора, нарушающего закон "О защите конкуренции". В июле две транспортные компании по требованию антимонопольной службы понизили стоимость проезда с 23 до 17 рублей, еще четырем перевозчикам также было предписано отменить принятые решения о повышении тарифов.

В Махачкале водители маршруток объявили забастовку против повышения ежедневного планового задания по выручке и отстранения от должности гендиректора ООО "Астория" Александра Кубалова, информировала 1 ноября на своем сайте газета "Черновик".

1 ноября в мэрии Махачкалы прошла встреча чиновников с руководителями транспортных компаний ООО "Астория", ООО "Трансфлот", ООО "Скатранс" под руководством замглавы города Хакима Ашикова. По итогам встречи руководители транспортных компаний решили временно отстранить от работы агрессивно настроенных водителей, а на места тех, кто нарушает договор и ставит под угрозу срыва пассажирские перевозки, набрать других сотрудников, сказано в публикации.

По словам представителей компаний, ежедневные планы для водителей по выручке были подняты после повышения цен на проезд. При этом, по их словам, некоторые водители отказываются вакцинироваться, чем подвергают опасности пассажиров.

Чиновники, в свою очередь, дистанцировались от конфликта водителей с руководством транспортных компаний. "Водители не имеют право требовать отставки гендиректора и отмены ежедневного плана, это частная компания и у них такие условия", – привела газета комментарий сотрудника управления транспорта Махачкалы.

Публикация о забастовке водителей маршруток в Махачкале была размещена 1 ноября на странице Instagram-паблика dagestan_realii, на который подписаны около 116 тысяч пользователей. "Уже четыре дня бастуют водители парка №3. <…> Требования: убрать директора Кубалова Александра, зарплату выдавать каждому как положено, план понизить за каждый день, проезд вернуть до 23 рублей", – сказано в публикации.

К 08.10 мск 2 ноября эта запись набрала 2306 отметок нравится и 396 комментариев. Большая часть их авторов поддержали бастующих водителей. "Правильно сделали! Вообще обнаглели, какие ещё 27 рублей [за проезд]?" – возмутился 88eldarmagomedov. "Проезд 20 рублей, не больше", – заявил fa_rid_babaev.

"Это проблема не только водителей маршруток, но и пассажиров тоже. Куда это годится?" – задалась вопросом _afatima01. "Проезд 23 рубля, не больше", – подчеркнул пользователь aucha_____3333.

"Почему мэру города и правительству нет никакого дела до общественного транспорта? Ведь это же не маленький город, маршрутки забиты, нет льготных проездных", – отметила musya_boolatova.

Напомним, что водители маршруток в Махачкале ранее неоднократно проводили акции протеста. Так, 27 февраля 2019 года около ста водителей махачкалинских маршруток отказались выходить в рейсы, протестуя против повышения стоимости проезда. 7 февраля 2020 года водители маршруток в Махачкале отказались перевозить пассажиров в знак протеста против продажи их транспортного предприятия другому перевозчику.