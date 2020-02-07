Водители маршруток в Махачкале потребовали сменить перевозчика

07 февраля 2020, 22:51

Махачкалинские водители маршруток отказались перевозить пассажиров в знак протеста против продажи их транспортного предприятия другому перевозчику. Жителям Махачкалы из-за нехватки маршруток пришлось выбирать другой транспорт.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля сотрудники транспортной компании в Махачкале собрались у конечной остановки. По данным СМИ, они отказались выходить в рейс в знак протеста против продажи предприятия петербургскому перевозчику, а также планов повысить стоимость проезда. Мэр Махачкалы Салман Дадаев в тот же день поручил перевозчикам распространить опровержение сведений о повышении стоимости проезда в маршрутных такси.

4 февраля пресс-секретарь мэра Махачкалы Зайнаб Алимирзаева опровергла появившуюся в соцсетях информацию о том, что проезд в городских маршрутках вырастет до 28 рублей, а на некоторых маршрутах - до 35 рублей. Горожане скептически отреагировали на опровержение мэрии, напомнив, что перед прошлогодним повышением власти тоже утверждали, что роста цен на проезд не будет.

Более 40 водителей собрались сегодня на одной из конечных остановок маршрута №4, они потребовали, чтобы власти позволили выбирать транспортную компанию для сотрудничества, сообщил корреспондент "Кавказского узла". Водители муниципальных маршрутов №4 и №4Б рассказали, что не хотят продолжать сотрудничать с транспортной компанией "Астория" и будут добиваться заключения контрактов с той транспортной компанией, которая их устраивает.

Руководство транспортной компании планирует убрать всех водителей, работающих на данных линиях, рассказал корреспонденту "Кавказского уза" водитель Камал. По его словам, на маршрутной линии №4 работает 150 машин, а на линии № 4Б – 100 автомобилей.

"[Представитель компании] сказал, что нас убирают", - пояснил Камал. По его словам, смена водителей связана с планами поднять стоимость проезда на маршрутных такси. "Аналогичная ситуация была и тогда, когда проезд подняли до 23 рублей. Тогда мы тоже об этом говорили, но никто нас всерьез не воспринял. Вот и сейчас мы говорим, что цены на проезд собираются поднять до 28 рублей", - рассказал участник акции.

В январе 2019 года махачкалинские перевозчики повысили с 17 до 23 рублей стоимость проезда в общественном транспорте. Дагестанское УФАС усмотрело в действиях компаний признаки картельного сговора, нарушающего закон "О защите конкуренции". В июле две транспортные компании по требованию антимонопольной службы понизили стоимость проезда с 23 до 17 рублей, еще четверым перевозчикам также было предписано отменить принятые решения о повышении тарифов.

По словам водителя, компания "Астория", которая обслуживает маршрутные линии №4 и №4Б, повысила стоимость ежемесячного путевого листа. Руководство компании также объявило, что с 1 марта водители должны будут пересесть с собственного транспорта на машины компании и подчиняться новым условиям, которые она выдвигает, рассказал он.

"Астория", а также компания "Современная транспортная система" проданы петербургскому перевозчику, который планирует установить монополию на рынке пассажирских перевозок в Махачкале, сказал Камал. Новый перевозчик установит ежедневный денежный план, выполнять который водители не смогут, полагает водитель.

Состоявшееся 6 февраля собрание водителей не было инициировано руководством компании "Астория", сход решили провести сами водители, протестуя против предстоящих изменений в работе компании, заявил Камал. "Они наши машины убирают и ставят другие машины. Хотят поставить нам план, чтобы мы работали как рабы", - сказал водитель.

На совещании у мэра Махачкалы 6 февраля гендиректор компании "Астория" Магомед Булатханов заявил, что собрание водителей было инициировано руководством компании для того, чтобы уточнить место проведения медосмотра водителей и техосмотра транспорта,

"Они (петербургская транспортная компания) выкупают все линии, создают монополию, чтобы потом диктовать свои цены и условия для всех водителей", - сказал Камал. На данный момент из городского транспорта не работают линии №4, №4Б, а также частично №№188, 7, 17, 18.

Водители требуют позволить им со своими маршрутками перейти в ту транспортную компанию, которая их устраивает. "Мы хотим работать с махачкалинской организацией "Гортранс", - заявил Камал. Водители маршруток готовы бастовать до тех пор, пока руководство города не услышит их требования.

После монополизации маршрутных линий цена на проезд может заметно подняться, считает водитель маршрута №4 Арсен. "На данный момент в городе частично или полностью не работают несколько маршрутных линий, в общей сложности порядка 600 автомобилей, - сказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель. - Некоторые маршрутчики [на других линиях] поддерживают нас". Арсен рассказал, что он единственный кормилец четырех детей, и каждый день такого простоя вредит семейному бюджету.

Корреспондент "Кавказского узла" проехал по маршрутам №4 и №4б и увидел на остановках пассажиров, ожидающих маршрутные такси.

Информация о сегодняшней приостановке работы маршрутов была распространена заранее, чтобы жители Махачкалы могли воспользоваться альтернативными маршрутами, сказал Камал.

Житель Махачкалы Джамбулат подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что узнал вчера возможных перебоях в работе маршрутки №4, которой он обычно пользуется, и поэтому воспользовался такси. "Вчера в Instagram видел [сообщение], поэтому с пересадками добрался до нужного места. Не стал ждать", - сказал он.

Местный житель Саид рассказал, что прождал маршрутку №4 в течение 10 минут, но потом сел на другую. "Прогулялся немного, на маршрутку №45 сел и доехал", - отметил он. Саид затруднился сказать, с чем связана была эта задержка - с забастовкой или обычными транспортными пробками.

Комментариями транспортных компаний "Астория" и "Современная транспортная система", а также мэрии Махачкалы относительно заявлений водителей маршруток "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что в конце апреля 2018 года водители маршрута №61А в Махачкале объявили забастовку. Они заявили, что недовольны условиями, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая 2018 года водители начали голодовку в поселке Семендер. Состав голодающих обновлялся каждые пять дней. Они потребовали дать им возможность самостоятельно выбирать обслуживающую компанию. 29 мая 2018 года на тот момент прокурор республики Денис Попов пообещал взять под личный контроль их проблему. Однако запланированные встречи водителей с Поповым не состоялись, сотрудники прокуратуры попросили участников акции дать объяснения в рамках проверки. 11 июня 2018 года водители маршрута №61А прекратили веерную голодовку и вышли на линию. Они рассказали, что прекратили акцию протеста из-за крайней нужды, в которой оказались их семьи. Новости о забастовке водителей "Кавказский узел" размещал на специальной тематической странице "Голодный" протест водителей Махачкалы".