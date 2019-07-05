Маршрутки в Махачкале. Фото: Анвар Ихласов для "Кавказского узла"

05 июля 2019, 13:34

Два перевозчика снизили цены на проезд в махачкалинских маршрутках

Транспортные компании "Новострой-Транс" и "Пилот" по требованию антимонопольной службы снизили стоимость проезда с 23 до 17 рублей. Еще четырем махачкалинским перевозчикам также предписано отменить принятые в январе решения о повышении тарифов, сообщило сегодня УФАС по Дагестану.

Как писал "Кавказский узел", в январе махачкалинские перевозчики повысили с 17 до 23 рублей стоимость проезда в общественном транспорте. Дагестанское УФАС усмотрело в действиях компаний признаки картельного сговора, нарушающего закон "О защите конкуренции".

Транспортная компания "Пилот" уведомила УФАС по Дагестану, что с 3 июля уменьшила стоимость проезда с 23 до 17 рублей по муниципальным маршрутам, сообщила сегодня пресс-служба управления антимонопольной службы.

"Ранее об исполнении предписания УФАС сообщила компания «Новострой-Транс»", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

26 июня УФАС направило шести транспортным компаниям в Махачкале предписание об отмене повышения стоимости проезда до 23 рублей. "Предписание было вынесено на основании решения антимонопольного органа, согласно которому компании «Третий парк», «Астория», «Трансфлот», «СТС», «Новострой-Транс» и «Пилот» были признаны нарушившими пункт 1 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции». Нарушение выразилось в единовременном повышении стоимости проезда с 17 до 23 рублей", - пояснило сегодня ведомство.

Предписание было направлено перевозчикам по почте, и в течение пяти рабочих дней со дня его получения руководители компаний обязаны отменить приказы о повышении стоимости проезда до 23 рублей. "В случае неисполнения предписания антимонопольного органа транспортные компании ждут штрафные санкции", - отмечается в сообщении.

Комментариев от представителей перевозчиков относительно заявления УФАС и позиции ведомства пока не поступало.

На росте тарифов настояли власти Дагестана, объяснили ранее перевозчики. Инициативная группа в свою очередь призвала горожан платить за проезд по старому тарифу.

Напомним, что в конце февраля водители маршруток в Махачкале отказались выходить в рейсы, протестуя против повышения стоимости проезда. Они пожаловались на давление со стороны перевозчиков и потребовали от властей дать им возможность работать в статусе индивидуальных предпринимателей, минуя транспортные компании. Протесты водителей привели к транспортному коллапсу, посетовали махачкалинцы.

Примечание:

"Жители махачкалинского поселка отказались платить по новому тарифу в маршрутках", "Водители маршруток поддержали претензии антимонопольщиков к мэрии Махачкалы", "Мэрия Махачкалы объявила вне закона маршрут 4С".

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