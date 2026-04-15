Число затопленных в Дагестане домов снизилось до 129

За сутки число домов, которые остаются подтопленными в Дагестане, сократилось с 508 до 129. В пунктах временного размещения остаются 519 человек.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля в Дагестане оставались подтопленными 508 жилых домов, 528 приусадебных участков и 45 участков автодорог, а 14 апреля – также 508 домов, 523 приусадебных участка и 39 участков автодорог. В пунктах временного размещения в республике находились 530 человек, включая 181 ребенка.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Число подтопленных жилых домов в Дагестане сократилось до 129, сообщил агентству ТАСС сотрудник пресс-службы МЧС.

"В Дагестане остаются подтопленными в четырех муниципальных образованиях в четырех населенных пунктах 129 жилых домов, 144 приусадебных участка и шесть участков автомобильных дорог", - приводит сегодня его слова агентство.

По данным МЧС, в пунктах временного размещения остаются 519 человек, включая 177 детей, говорится в публикации.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков, а ближайшей ночью ожидается слабый дождь, который прекратится днем 16 апреля.

Напомним, на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью Хозяйственная деятельность человека изменила климат и ритм выпадения осадков, а существующие объекты инфраструктуры в новых условиях неработоспособны, указал руководитель Центра горных исследований Института географии РАН Алексей Гуня, комментируя наводнение в Дагестане.

Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

В частности, наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. По их словам, в первые часы помощь друг другу оказывали в основном сами односельчане, а представители администрации появились на следующий день. Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц.

