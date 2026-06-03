Участие в праймериз 207 тысяч человек зафиксировано в Дагестане на фоне сообщений о принуждении и подкупе

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Принуждение бюджетников к участию в праймериз стало типичным для всего Дагестана. Посулы участникам голосования финансовых выплат, о которых рассказал активист из ДагОгней - попытка внесистемных кандидатов обойти административный ресурс. Участие в праймериз в республике приняли 207 тысяч человек.

‎Как писал "Кавказский узел", работников школ и больниц в Дагестанских Огнях принуждают участвовать в праймериз "Единой России" в интересах конкретных кандидатов, заявил активист Рамис Агабеков в обращении к силовикам и руководству Дагестана.

‎Активист Рамис Агабеков заявил, что пока на его обращение нет абсолютно никакой реакции.

‎"Недовольство выражают, но так, чтобы конкретно на кого-то пальцем показать, такого нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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‎Активист поведал о способах и механизме принуждения и подкупа.

‎"Есть несколько видов принуждения. Есть бюджетники, учителя, например, сотрудники других госорганизаций. Вот их принуждали конкретно, чтобы они проголосовали, дают им списки нескольких людей из команды главы: вот несколько людей, за них поставите свои галочки и отправите скриншот. Помимо этого заставляли, чтобы они не просто сами, проголосовали, а еще их родные и близкие, чтобы они тоже проголосовали и отправили скриншот", - рассказал Агабеков.

Приходят и получают там свои 3000 рублей. 1000 рублей за регистрацию, еще пока голосование не началось. А потом 2000 рублей за голос

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‎Подкуп, по его словам, совершался открыто в нескольких точках в городе. "Организовали такие точки, людей туда зазывали, они приходят и получают там свои 3000 рублей. 1000 рублей за регистрацию, еще пока голосование не началось. А потом 2000 рублей за голос, как я у себя на видео показывал. Собрались в СТО, где там одного-двух человек в обычное время не увидишь. А там стоит толпа женщин, которые пришли конкретно для того, чтобы проголосовать", - подчеркнул Агабеков.

‎ Он указал, что на праймериз набрал больше всех голосов сын бизнесмена, выполняющего подрядные работы для мэрии. "Прямо сейчас его организация выполняет подрядные работы по асфальтированию улиц. Его сын баллотируется, при том, что он не является местным жителем. Он, может быть, даже не знает, где наш город находится. И его здесь абсолютно никто не знает. А он набирает 1665 голоса на праймериз и становится на первое место. Даже глава города, у него 700 голосов на втором месте", - пояснил Агабеков.

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‎По его мнению, похожая ситуация с принуждением бюджетников может быть в других городах и районах Дагестана.

‎"Но такой абсурдной ситуации, как у нас в городе, нигде нет", - считает Агабеков.

Учителя звонят к нему домой и говорят: срочно организуйте шесть голосов

Он рассказал, что его знакомый даже забрал из школы своего ребенка из-за принуждения. "Он считает, что ничему хорошему сына не научат, если учителя звонят к нему домой и говорят: срочно организуйте шесть голосов, а у меня, говорит он, в семье вообще три человека проживают, которые могут голосовать", - рассказал Агабеков.

‎Но и сами учителя находятся под принуждением, отметил он.‎ "Конкретно учителям угрожают срезанием этих стимулирующих выплат, каких-то там начислений, увольнением",- пояснил Агабеков.

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‎Дагестанский журналист на условиях анонимности заявил, что принуждение бюджетников - учителей, врачей, работников детсадов, а также студентов - голосовать на праймериз за строго указанных кандидатов происходило во всех городах и районах Дагестана.

‎‎"Схема примерно такая: глава района собирает директоров школ или других подчинённых организаций, где числится большое количество подчинённых и ставит перед ними задачу. Ответственные спускают её вниз, требуя скриншоты, подтверждающие голосование", - рассказал он.

‎По словам журналиста, выявленный Агабековым случай ‐ это как раз попытка внесистемных кандидатов обойти административный ресурс с помощью финансов.

Более 207 тысяч человек приняли участие в праймериз в Дагестане

Всего для участия в предварительном голосовании в Дагестане было зарегистрировано порядка 600 кандидатов, из них 526 в Народное Собрание Дагестана, 69 человек — в Госдуму. Зарегистрировалось более 273 тысячи избирателей —проголосовали более 207 тысяч. Это свыше 75% от прошедших верификацию, пишет "Дагправда".

Сразу пять действующих депутатов Госдумы от Дагестана казались на непроходных местах. Абдулхаким Гаджиев и Бийсултан Хамзаев уступили участнику СВО Энверу Набиеву в Махачкалинском округе, Джамаладин Гасанов пришел четвертым в Буйнакском, а Мурад Гаджиев — вторым в Дербентском. Кроме того, Сайгидпаша Умаханов занял лишь 12-е место по списку, пишет "Коммерсант".

На предварительном голосовании в Дагогнинском избирательном округе первое место по числу голосов занял уроженец села Хучни Табасаранского района Амир Абдулаев, контролер газового хозяйства "Газпром межрегионгаз Махачкала" - 1665. На втором месте - глава города Замир Гаджимурадов, набравший 700 голосов, следует из информации на сайте "Единой России".

В сентябре 2026 года, в единый день голосования предстоит заместить 784 депутатских мандата. Также в 16 муниципалитетах Дагестана пройдут выборы 777 депутатов сельских поселений и семи глав сельских поселений, сообщало 10 марта ТАСС.

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