Активист из Дагогней заявил о принуждении бюджетников к участию в праймериз

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Работников школ и больниц в Дагестанских Огнях принуждают участвовать в праймериз "Единой России" в интересах конкретных кандидатов, заявил активист Рамис Агабеков в обращении к силовикам и руководству Дагестана.

Видеообращение активиста из Дагогней опубликовал вечером 24 мая в своем телеграм-канале председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Общественник из города Дагестанские Огни Рамис Агабеков сделал видеообращение руководителю партии "Единая Россия" Дмитрию Медведеву, врио главы Республики Дагестан Фёдору Щукину и в региональное отделение ФСБ по поводу попыток фальсификации праймериз в городе Дагестанские Огни. Думаю, что такая информация ещё будет появляться и не раз", - написал Хадулаев в аннотации к видео.

На кадрах ролика Агабеков сообщает, что обращается к руководителю "Единой России", врио главы Дагестана и республиканскому УФСБ. "В нашем городе Дагестанские Огни […] заставляют, подкупают людей голосовать на праймериз за трех нужных для них кандидатов", - заявил он.

По словам активиста, к нему обращаются бюджетники, в том числе работники школ и больниц. "Говорят о том, что их руководство заставляет их голосовать за эту тройку", - сказал Агабеков.

Также, по его словам, попытки подкупа происходят на улицах города. "В нескольких точках, в том числе в магазине "Рыбалка", проводится подкуп голосов, и люди ходят по улицам Чехова, Берегова, Свердлова и другим улицам – кого-то пытаются подкупить, кого-то заставляют и так далее. Я считаю, что этот беспредел необходимо остановить", - сказал активист.

По его предположению, в этом замешан один из городских чиновников, который "хочет протолкнуть в Народное собрание республики" сына предпринимателя. Этот предприниматель, будучи одним из подрядчиков городских властей, предоставил чиновникам "технику, которая не стоит на балансе".

"И после этого он [чиновник] говорит, что ему необходимо из-за этого протащить его сына в Народное собрание", - заявил в видеообращении активист.

Заявки на участие в праймериз "ЕР" в Дагестане подали более 80 кандидатов

В марте дагестанское отделение партии "Единая Россия" начало подготовку к предварительному голосованию перед выборами депутатов Госдумы девятого созыва и Народного собрания Дагестана восьмого созыва, сообщило 10 марта ТАСС.

Выдвижение кандидатов было запланировано с 11 марта до 30 апреля, а голосование - с 25 по 31 мая.

В сентябре 2026 года, в единый день голосования предстоит заместить 784 депутатских мандата. Также в 16 муниципалитетах Дагестана пройдут выборы 777 депутатов сельских поселений и семи глав сельских поселений, говорится в публикации.

По словам секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимира Якушева, в Дагестане заявки на участие в предварительном голосовании подали более 80 кандидатов, сообщило 22 мая РИА "Дагестан".

"Кавказский узел" писал также, что в июле 2025 года, перед выборами в гордуму Краснодара, депутат от КПРФ Александр Сафронов сообщал, что учителей принуждают участвовать в праймериз "Единой России", и педагоги просят родителей присылать скриншоты о голосовании. Председатель гордумы заявила, что администрация Краснодара к этому не имеет отношения.