Коммунист Сафронов заявил о принуждении учителей в Краснодаре участвовать в праймериз

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарских учителей накануне выборов в городскую думу принуждают участвовать в праймериз "Единой России", они просят родителей присылать скриншоты о голосовании, заявил депутат от КПРФ Александр Сафронов.

Как писал "Кавказский узел", 6 июня депутаты заксобрания Кубани утвердили дату выборов губернатора, назначив голосование на 14 сентября. 7 июня кубанское отделение КПРФ поддержало идею выдвижения на губернаторские выборы Александра Сафронова, который был соперником Вениамина Кондратьева и на выборах 2020 года. 18 июня Сафронов сдал в избирком документы для регистрации и объявил о наборе наблюдателей за ходом голосования.

24 марта Владимир Путин поддержал намерение Вениамина Кондратьева баллотироваться на третий губернаторский срок. При этом, обсуждая с губернатором экологические проблемы в Краснодарском крае, Путин не упомянул экокатастрофу в Черном море.

Депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов в своем телеграм-канале 1 июля сообщил о прошедшем планерном совещании, посвященном предстоящим выборам депутатов думы. Ранее он анонсировал, что задаст на совещании вопрос о принуждении учителей к участию в праймериз "Единой России". "Когда чиновники прекратят заставлять учителей унижаться перед родителями, вымаливая заветные скриншоты о голосовании", - задавался он вопросом.

На видео Сафронов задал вопрос председателю Гордумы Краснодара Вере Галушко. На видео о заявил о "массовых сообщения о понуждении сотрудников образовательных учреждений участвовать в предварительных голосованиях "Единой России". Сафронов заявил о заявлениях в Следком, наличии скриншотов из родительских чатов. "Агитация в образовательных учреждениях категорически запрещена", - напомнил он, добавив, что есть информация о конкретных школах и с конкретными фамилиями.

Первое, что Галушко сказал в ответ на вопрос депутата - она заявила о "демократических странах, где заставляют идти голосовать, понуждают, если кто не идет - штрафуют". Она также сказала, что администрация Краснодара ко всему происходящему не имеет отношения. Сафронов отметил, что есть данные о "рассылаемых по предприятиям файлам с фактическими результатами предварительного голосования, который электронным образом был сделан на компьютере одного из сотрудников департамента внутренней политики".

Отвечая на этот вопрос, первый заместитель директора департамента внутренней политики администрации Краснодара Виктория Ефременко заявила, что "если департамент <...> будет комментировать действия партии "Единая Россия", которая действует по собственному уставу, то это будет некорректно".

Возвращаясь к вопросу о принуждении учителей участвовать в праймериз, Сафронов заявил, что подобные действия ухудшают гражданскую активность населения.

Александр Сафронов в 2024 году поддержал жителей Краснодара, требовавших не допустить застройки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне. Он участвовал в сборе подписей под петицией к Вениамину Кондратьеву и был задержан силовиками, как и активист Виталий Черкасов. Оба были оштрафованы на 25 тысяч рублей, но продолжили участвовать в сборе подписей. При этом Сафронов инициировал запрос однопартийца из Госдумы в Генпрокуратуру с требованием признать незаконными сроки обсуждения генплана Краснодара.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.