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02:53, 19 июня 2025

Коммунист Сафронов вступил в борьбу за пост губернатора Кубани

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Депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов, выдвинутый КПРФ кандидатом в губернаторы Краснодарского края, сдал в Избирком документы для регистрации и объявил о наборе наблюдателей за ходом голосования. 

Как писал "Кавказский узел", 6 июня депутаты заксобрания Кубани утвердили дату выборов губернатора, назначив голосование на 14 сентября. 7 июня кубанское отделение КПРФ поддержало идею выдвижения на губернаторские выборы Александра Сафронова, который был соперником Вениамина Кондратьева и на выборах 2020 года. 

24 марта Владимир Путин поддержал намерение Вениамина Кондратьева баллотироваться на третий губернаторский срок. При этом, обсуждая с губернатором экологические проблемы в Краснодарском крае, Путин не упомянул экокатастрофу в Черном море.

О том, что он официально стал кандидатом в губернаторы, Сафронов сообщил 18 июня в своем Telegram-канале. "Сдал в Избирательную комиссию Краснодарского края документы на выдвижение кандидатом в губернаторы от КПРФ. С точки зрения закона именно с этого момента я стал официально кандидатом в губернаторы Кубани", - написал он. 

Подробную программу политик пообещал обнародовать 19 июня, отметив, что коммунисты "намерены дать бой губернатору и всем провластным силам".

"Мы набираем наблюдателей и будем отстаивать честные выборы и волеизъявление граждан. Провластного кандидата и административного ресурса мы не боимся, как не боимся честной конкуренции", - заявил он.

Избирательная комиссия Краснодарского края подтвердила, что Александр Сафронов 18 июня уведомил орган о своем выдвижении. Избирком напомнил, что срок выдвижения кандидатов на выборы губернатора завершится 27 июня. 

Хотя Заксобрание Кубани изначально утвердило лишь один день в качестве даты выборов, краевая избирательная комиссия 9 июня постановила, что голосование продлится в течение трех дней - 12, 13 и 14 сентября. "Решение принято в интересах кубанских избирателей и в целях расширения возможностей для их голосования", - утверждается в сообщении официального Telegram-канала Избиркома. 

Александр Сафронов в 2024 году поддержал жителей Краснодара, требовавших не допустить застройки Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне. Он участвовал в сборе подписей под петицией к Вениамину Кондратьеву и был задержан силовиками, как и активист Виталий Черкасов. Оба были оштрафованы на 25 тысяч рублей, но продолжили участвовать в сборе подписей. При этом Сафронов инициировал запрос однопартийца из Госдумы в Генпрокуратуру с требованием признать незаконными сроки обсуждения генплана Краснодара.

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Автор: "Кавказский узел"

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