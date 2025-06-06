Назначена дата выборов губернаторов в Краснодарском крае и Ростовской области

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Депутаты кубанского и донского законодательных собраний назначили на 14 сентября выборов глав регионов. Дата была определена на фоне заявлений действующих глав и Вениамина Кондратьева и Юрия Слюсаря о намерении баллотироваться на новые сроки.

Как писал "Кавказский узел", против двух бывших вице-губернаторов Краснодарского края возбуждены уголовные дела. В мае Александр Нестеренко был задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. В марте суд принял к рассмотрению дело бывшего вице-губернатора Сергея Власова, обвиняемого в получении взятки.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили дату выборов губернатора региона, голосование состоится 14 сентября 2025 года, сообщает телеграм-канал избирательной комиссии края. "Сегодня на внеочередной сессии Законодательного собрания Краснодарского края принято постановление "О назначении выборов губернатора Краснодарского края" на 14 сентября 2025 года", - говорится в сообщении.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области назначили выборы губернатора региона на 14 сентября 2025 года. Соответствующее постановление принято 5 июня. Об этом сообщил официальный портал правительства Ростовской области. В Законодательном собрании уточнили, что решение о назначении выборов главы региона принимается донским парламентом в определенный срок — не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

Кроме выборов губернатора депутаты назначили «дополнительные выборы по 13-му избирательному округу, от которого раньше избирался депутат Владимир Ревенко — в феврале 2025 года он перешел работать в правительство Ростовской области»,— сообщили в Законодательном собрании.

Кондратьев и Слюсарь объявили о том, что идут новый срок

Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь заявил журналистам о том, что намерен участвовать в выборах главы области в 2025 году. "О том, что мной принято решение об участии в выборах губернатора Ростовской области, хорошо известно", говорится опубликованном 2 июня посте в телеграм-канале Слюсаря.

Отметим, что 24 марта президент РФ Владимир Путин поддержал намерение главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева баллотироваться на третий срок. "В целом все получается, край развивается. Могу только пожелать вам удачи", - сказал Путин в ходе встречи с Кондратьевым.

"Для того, чтобы понять, что является наиболее важным, нужно, конечно, с людьми напрямую общаться. Вы это делаете, знаю, но особенно в предвыборный период нужно больше прямых контактов - с тем, чтобы на следующий период более четко выстроить приоритеты и понимать, чего люди ждут и чего будут ждать от руководства края, для того, чтобы их вопросы, проблемы решались как можно быстрее и как можно качественнее", - цитируются слова Путина на официальном сайте президента России.

В декабре 2024 года в Керченском проливе произошел масштабный разлив мазута, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. В Краснодарском крае остро стоит вопрос с вывозом мусора и ТБО. Так, в станице Полтавской жители выходили на массовые протесты, добиваясь от Кондратьева закрытия полигона.

Большое количество обращений на имя Кондратьева поступает от жителей Краснодара, Новороссийска, Анапы, Туапсинского муниципального округа, Ейского района и Геленджика. Основные темы включают жилищно-коммунальное хозяйство, транспортную инфраструктуру, строительство социальных объектов и благоустройство территорий. Несмотря на регулярные «Прямые линии» и личные приемы граждан, многие проблемы остаются нерешенными, вызывая критику со стороны населения.

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