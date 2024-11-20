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12:20, 20 ноября 2024

Жители краснодарского поселка потребовали построить дорожную развязку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 15 жителей краснодарского поселка Новознаменский провели пикет с требованием построить дорожную развязку и решить проблему автомобильных пробок.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа 2022 года жители поселка Новознаменский провели пикет с требованием улучшить транспортную доступность поселка. Они пожаловались, что проблема с автобусами не решается уже несколько лет, а число жителей поселка увеличивается.

Поселки Знаменский и Новознаменский - северо-восточные пригороды Краснодара, проблемой их жителей является отдаленность от центра города и отрезанность федеральной трассой и железной дорогой, отсутствие нормальной дорожной и социальной инфраструктуры. На встрече с вице-премьером России в ноябре 2021 года губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что этих в поселках живет около 20 тысяч человек.

Жители поселка Новознаменский провели пикет на трассе М-4 «Дон», требуя строительства развязки в районе посёлков Знаменского и Новознаменского, сообщает 93.ru.

По словам пикетчиков, проблеме дорожных пробок более 20 лет. Жители проводят в пробках ежедневно по несколько часов, а иногда уходит час лишь на то, чтобы выехать на саму трассу.

Власти пообещали построить развязку к 2030 году, но жители уже не верят обещаниям, поясняя, что слышат их в течение многих лет.

Организатор пикета Надежда Князева отметила, что письменно администрация не подтверждает слова о планах на развязку, пишет издание.

Публикация проиллюстрирована фотографиями с места пикета, на которых видны не менее 15 участников акции, держащие плакаты с различными надписями – например, "Губернатор! Без второго выезда Новознаменский похож на резервацию!", "Губернатор! Второй въезд/выезд для Новознаменского нужен не только его жителям! Он разгрузит трассу М-4 "Дон" и сделает ее удобной для всех!", "Чиновники! Наши дети не манекены! Они не могут часами сидеть неподвижно в транспорте из-за пробок на М-4 "Дон"!".

Губернатор Вениамин Кондратьев, по состоянию на 12.10 мск, не прокомментировал в своем телеграм-канале претензии пикетчиков.

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Автор: "Кавказский узел"

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