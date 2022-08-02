Жители кубанского поселка потребовали решить проблему с автобусами

02 августа 2022, 06:40

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Пикет с требованием улучшить транспортную доступность поселка провели жители Новознаменского - пригорода Краснодара. Они пожаловались, что проблема с автобусами не решается уже несколько лет, а число жителей поселка увеличивается.

Первый пикет, на котором звучали аналогичные требования, жители поселка провели еще в 2017 году, с ними встречался губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Проблему с постоянными отключениями света с тех пор решить удалось, а с транспортной доступностью - нет. В поселок, население которого, по оценкам местных жителей, достигло 20 тысяч человек, ходит лишь один маршрут, сообщает "93.ru".

С тех пор были попытки решить проблему с автобусами в поселке. В частности, единственный маршрут №59 продлили, чтобы он подбирал школьников и отвозил их в ближайшую от поселка школу №84. Обещали также увеличить количество автобусов на маршруте, но в ноябре 2021 года единственный перевозчик, который уверял, что маршрут приносит ему лишь убытки, разорвал контракт на его обслуживание.

С 1 июня пустили новый маршрут №19, который заканчивается возле той же школы №84, но местные жители жалуются, что он охватывает лишь часть района, и маршрут №59 все также загружен.

На пикете 1 августа жители Новознаменского потребовали, чтобы из города пустили муниципальный транспорт, который чиновники и перевозчики считают убыточным. "Они говорят, что он нерентабелен, а по факту получается, что в существующий транспорт мы не помещаемся. Хотя он и в торговый центр едет, и в супермаркет. А когда учебный год начнется, что будет? Потом нам говорили, что у нас дороги плохие, но не я об этом должна думать, а департамент транспорта. Да и 19-й маршрут же нам пустили, а он муниципальный", - приводит издание слова пикетчицы.

Участие в пикете приняли 20 человек - именно на такое количество участников была подана заявка, одобренная местными властями. Однако, по словам пикетчиков, если ситуация с транспортной доступностью не изменится, пикеты будут продолжаться, сообщает "Живая Кубань".

Главными проблемами поселков Знаменский и Новознаменский - северо-восточных пригородов Краснодара - является их отдаленность от центра города и отрезанность федеральной трассой и железной дорогой, отсутствие нормальной дорожной и социальной инфраструктуры, а также слабая транспортная доступность. На встрече с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным в ноябре 2021 года глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в поселках живет около 20 тысяч человек, пишет "Коммерсант".

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