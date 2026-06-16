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08:52, 16 июня 2026

Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине

Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Юрин из Прохладного убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 406 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", на 14 июня власти и силовики официально признали убитыми с начала специальной военной операции (СВО) не менее 405 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

В военной операции на Украине убит Алексей Юрин, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Прохладного.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 406 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 393 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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