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15:21, 16 июня 2026

Суд в Сочи пересмотрел решение по иску Юрия Напсо к блогеру Валову

Александр Валов (слева) и Юрий Напсо. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лазаревский райсуд Сочи оставил без рассмотрения иск кубанского депутата Госдумы Юрия Напсо о защите чести и достоинства к учредителю ресурса "Блог Сочи" Александру Валову, так как Напсо не явился на слушания.

Как информировал "Кавказский узел", 26 декабря 2018 года суд признал Александра Валова виновным в вымогательстве денег у кубанского депутата Госдумы Юрия Напсо и приговорил его к шести годам колонии и штрафу в 700 тысяч рублей. В августе 2019 года Краснодарский краевой суд отказался пересмотреть приговор. 12 мая текущего года стало известно, что суд отказался проверять на соответствие Конституции норму закона, по которой Юрий Напсо был досрочно лишен полномочий за прогулы.

Суд в Сочи спустя девять лет возобновил разбирательство по иску о защите чести и достоинства, поданному бывшим депутатом Госдумы Юрием Напсо к главреду ресурса "БлогСочи" Александру Валову. Ответчики настаивают на отмене решения 2017 года, которое было вынесено в пользу Напсо. Основанием для пересмотра стали вновь открывшиеся обстоятельства. Сторона защиты представила сведения о том, что бывший депутат нарушал антикоррупционное законодательство, передали 22 мая "Юга.ру".

Лазаревский районный суд Сочи оставил сегодня без рассмотрения иск бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо о защите чести и достоинства к основателю ресурса "Блог Сочи" Александру Валову. Причиной стало то, что истец с мая 2026 года дважды не явился на судебные заседания, рассказал Александр Валов, слова которого привел сегодня "Коммерсант".

Суд счел, что претензии Юрия Напсо относительно распространенной информации могут считаться несостоятельными.

Комментариев от Юрия Напсо или его представителей относительно решения суда не поступало.

Напомним, после освобождения из колонии Александр Валова не смог добиться возвращения изъятых при обыске денег, которые, по его словам, должны были пойти на погашение штрафа и компенсацию морального вреда депутата Юрия Напсо.

Валов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в сентябре 2023 года обратился в Следственный комитет Российской Федерации с просьбой разобраться, куда делись изъятые у него при обыске в январе 2018 года 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро.

"Кавказский узел" также писал, что 3 апреля 2025 года Госдума на заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Юрия Напсо. В конце сентября 2025 года Следком объявил в федеральный розыск депутата по делу об изнасиловании, Напсо отверг обвинения. 6 февраля следствие прекратило дело об изнасиловании.

Ранее, в октябре 2024 года, сообщалось, что Центральный районный суд Сочи, удовлетворив иск Генпрокуратуры России, обратил в пользу государства предприятия, земельные участки и объекты недвижимости, которыми владел и управлял Юрий Напсо и 14 аффилированных с ним лиц.

Юрий Напсо родился в Туапсе, он кандидат экономических наук. В 2000-х годах работал в коммерческих структурах, депутатом Госдумы стал в 2007 году и избирался депутатом V, VI и VII созывов. В 2021 году избрался в Госдуму VIII созыва в составе федерального списка ЛДПР. Закрепленными за ним регионами были Краснодарский край и Ростовская область.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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Автор: "Кавказский узел"

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