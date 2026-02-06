Следствие прекратило дело против Напсо об изнасиловании

Следственный комитет в начале февраля отменил постановление о возбуждении уголовного дела об изнасиловании в отношении бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, рассказал источник, знакомый с ходом следствия. Отмену постановления о возбуждении дела также подтвердил сам Юрий Напсо, пишет РБК.
В постановлении Главного следственного управления (ГСУ) СК говорится, что Напсо с 22 августа 2025 года по 15 января 2026 года был членом участковой избирательной комиссии (УИК) Советского района Ростова-на-Дону с правом решающего голоса. В это время он относился к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Таким образом, решение следователя о возбуждении дела является «незаконным и необоснованным», так как дело было возбуждено «ненадлежащим лицом с нарушением норм УПК», говорится в документе. ГСУ СК направило материалы, которые послужили основанием для возбуждения дела, для дополнительной проверки и принятия процессуального решения, пишет агентство.