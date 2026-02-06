Следствие прекратило дело против Напсо об изнасиловании

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следком прекратил расследование по делу об изнасиловании против бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Следствие сочло, что дело возбуждено с нарушением процедуры, так как Напсо в это время был членом избиркома в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая 2025 года суд оставил в силе решение депутатов Госдумы, которые проголосовали за досрочное лишение депутатских полномочий депутата Юрия Напсо. Его представитель утверждал, что Напсо лишили мандата из-за неправильного подсчета пропусков рабочих дней. В конце сентября Следком объявил в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы по делу об изнасиловании, Напсо отверг обвинения.