11:36, 6 февраля 2026

Следствие прекратило дело против Напсо об изнасиловании

Юрий Напсо. Фото: https://www.youtube.com/watch?v=_AhGZKoCzUo

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следком прекратил расследование по делу об изнасиловании против бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо. Следствие сочло, что дело возбуждено с нарушением процедуры, так как Напсо в это время был членом избиркома в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая 2025 года суд оставил в силе решение депутатов Госдумы, которые проголосовали за досрочное лишение депутатских полномочий депутата Юрия Напсо. Его представитель утверждал, что Напсо лишили мандата из-за неправильного подсчета пропусков рабочих дней. В конце сентября Следком объявил в федеральный розыск бывшего депутата Госдумы по делу об изнасиловании, Напсо отверг обвинения.

Следственный комитет в начале февраля отменил постановление о возбуждении уголовного дела об изнасиловании в отношении бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, рассказал источник, знакомый с ходом следствия. Отмену постановления о возбуждении дела также подтвердил сам Юрий Напсо, пишет РБК.

В постановлении Главного следственного управления (ГСУ) СК говорится, что Напсо с 22 августа 2025 года по 15 января 2026 года был членом участковой избирательной комиссии (УИК) Советского района Ростова-на-Дону с правом решающего голоса. В это время он относился к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Таким образом, решение следователя о возбуждении дела является «незаконным и необоснованным», так как дело было возбуждено «ненадлежащим лицом с нарушением норм УПК», говорится в документе. ГСУ СК направило материалы, которые послужили основанием для возбуждения дела, для дополнительной проверки и принятия процессуального решения, пишет агентство.

Напомним, суд в Сочи в начале октября 2025 года  передал в собственность государства около 60 объектов недвижимости, принадлежащих лишенному за прогулы мандата депутата Госдумы Юрию Напсо. Речь идет в том числе о долях в уставных капиталах трех компаний - ООО "Национальная топливная компания", ООО "Кубаньойл" и ООО "Сочипетрол". Краснодарский краевой суд утвердил это решение.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

