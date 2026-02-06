Названо имя убитого на Украине военного из Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арсен Алимирзоев из Южно-Сухокумска убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 1802 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 5 февраля власти официально назвали имена как минимум 1801 бойца из Дагестана, убитых на Украине.

Имя очередного убитого на Украине военнослужащего 5 февраля обнародовала администрация Южно-Сухокумска. Глава города передал родственникам военного посмертную награду.

Убитый Арсена Алимирзоев посмертно награжден орденом Мужества, который передали его сыну и дочери, говорится в сообщении официального Telegram-канала муниципалитета. Возраст убитого и детали его биографии в сообщении чиновников не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украинском фронте не менее 1802 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Администрация Южно-Сухокумска озвучила имена троих убитых на Украине земляков в ноябре 2025 года, тогда были посмертно награждены Абдулмуталим Муталимов, Гаджимагомед Гаджирамазанов и Евгений Кекин. В октябре 2025 года стало известно, что на Украине убит Ибрагим Нуцалханов из Южно-Сухокумска.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.