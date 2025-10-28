Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ибрагим Нуцалханов из Южно-Сухокумска убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена не менее 1623 убитых там военных из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 28 октября были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1622 бойцов из Дагестана.

Имя очередного убитого на Украине военнослужащего обнародовала сегодня администрация Южно-Сухокумска. Ибрагим Нуцалханов посмертно награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация города в своем Telegram-канале.

Государственную награду военнослужащего глава города передал супруге и дочери Нуцалханова, отмечается в сообщении чиновников.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1623 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.