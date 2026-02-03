×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
15:02, 3 февраля 2026

Защита оспорила решение об экстрадиции Мовлаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Адвокаты обжаловали решение прокуратуры Казахстана об экстрадиции в Россию уроженца Чечни Мансура Мовлаева.

Как писал "Кавказский узел", 30 января стало известно, что Генпрокуратура Казахстана постановила выдать уроженца Чечни Мансура Мовлаева российским силовикам. Суд еще не рассмотрел апелляционную жалобу на отказ в предоставлении Мовлаеву статуса беженца, указали адвокаты.

В конце декабря 2025 года комиссия по рассмотрению ходатайств о предоставлении убежища в Казахстане отказалась предоставить Мансуру Мовлаеву статус беженца, ищущего убежище. Это решение было обжаловано, также защита Мовлаева направила в профильные структуры ООН его обращения с просьбой приостановить экстрадицию в Россию.

Мансур Мовлаев. Фото: Orda.kz https://orda.kz/chechenskogo-oppozicionera-otpravili-pod-arest-v-almaty-401794/
14:57 18.01.2026
Обращение в ООН увеличило шансы Мовлаева избежать выдачи чеченским силовикам
Вмешательство структур ООН по обращению Мансура Мовлаева не гарантирует ему защиту от экстрадиции из Казахстана в Россию, но все же способно снизить риск его выдачи чеченским силовикам.

Адвокаты пытаются отменить решение об экстрадиции, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мансура Мовлаева Рена Керимова.

"Мы подали обращение в администрацию президента, обжаловали решение заместителя генерального прокурора Казахстана, подписавшего заявление об экстрадиции. Кроме того, я и [другой адвокат Мовлаева] Елена Жигаленок подали заявления на проведение 12 февраля двух одиночных пикетов против экстрадиции. И в СИЗО ездим чаще. Сейчас я как раз возвращаюсь оттуда. Можно сказать, что сейчас мы все силы бросили на спасение его жизни", - заявила она.

Зайдут утром и заберут, а сообщат постфактум

По словам Керимовой, дата экстрадиции Мовлаева в Россию неизвестна. "Скорее всего, если дело дойдет до экстрадиции, просто зайдут утром и заберут, а сообщат постфактум", - сказала она.

Напомним, в мае 2025 года Мансур Мовлаев, объявленный в розыск Шалинским райотделом Чечни, был задержан в Казахстане и отправлен под экстрадиционный арест. 21 мая он получил статус искателя убежища, что дало ему временную защиту от отправки в Россию. Тайная экстрадиция Мовлаева исключена, заверили адвокаты.

В случае экстрадиции Мансур Мовлаев будет доставлен именно в Чечню, и в этом заинтересованы власти Чечни, указали правозащитники. Выдача в Россию грозит Мовлаеву пытками и внесудебной казнью, заявили ранее чеченские активисты.

Мовлаев родился в 1995 году в Шали. Он рассказал адвокатам, что во время учебы в университете помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных кадыровцами людях. "За эту активную позицию его и преследовали", - пересказала слова Мовлаева Рена Керимова изданию "Курсив Медиа".

В 2022 году Мовлаев был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Сбежав оттуда, в январе 2023 года он смог добраться до Киргизии. В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. Суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. 20 ноября 2023 года Мовлаев был освобожден, но решение о его выдворении осталось в силе, и он самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать отправки на родину.

В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне. "Похищены два моих брата, Зелимхан и Хамзат. Их удерживают, пытают, пытаются тем самым как-то надавить на меня", - сказал он в опубликованном видео.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

