Слова Даудова спровоцировали в соцсети дискуссию о мере допустимого для туристов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Часть пользователей соцсети поддержали позицию Даудова о том, что прежде чем делать замечания туристам за внешний вид, нужно многое исправить в себе. Другие указали, что туристы обязаны соблюдать присущие региону традиции.

Как писал "Кавказский узел", замечания прохожих туристам за внешний вид в Чечне вполне уместны, заявили пользователи чеченского паблика после видео, где мужчины идут в шортах по улице. Контролировать поведение туристов должны отели и Минтуризма, возразили другие.

Председатель правительства Чечни Магомед Даудов в ходе расширенного совещания обратил внимание жителей на необходимость соблюдения местных культурных норм перед тем, как делать замечания туристам.

«Просить человека другой нации и религии, который только вышел из аэропорта, надеть длинное платье или же платок мы не имеем права. Но нам нужно просвещать туристов, что в нашем менталитете не приветствуется непристойное поведение. Прежде, чем делать замечание туристам, нам надо многое исправить и в самих себе. Мы не должны отвечать за человека иной нации и религии», – привело его слова 30 января издание "Чечня сегодня".

Ранее схожую позицию озвучил и глава Чечни. "Это хорошо, что к нам приезжают. Да и от того, что из них некоторые ходят как им хочется, нам от этого ни тепло, ни холодно. Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде. Мы рады всем. А так, если они ведут себя слишком вызывающее, то можно им просто объяснить, что так у нас не принято", - процитировало слова Рамзана Кадырова на ежегодной прямой линии ТАСС 14 декабря 2025 года.

Пользователи соцсети поспорили об ограничениях для туристов

Запись о выступлении Даудова на странице "Чечни сегодня" в Instagram*, на которую подписаны 620 тысяч человек, набрала к 21.12 мск 365 комментариев.

Часть пользователей выступила против любых ограничений туристам.

"Мы живём в светском государстве! Это записано в основном законе. И указывать, что в вашем регионе это не принято - нужно корректно, и это все, что вы имеете право сделать" - написал пользователь egatatr2.

"Туристы Вам ничего не должны. Они приедут и уедут", - прокомментировал ddt_shatoy.

"Как сказали выше, туристы приедут и уедут. Я ни разу не видела вызывающе одетых туристов, где вы их видели" - добавила haves555.

Часть комментаторов считают, что туристы должны учитывать специфику региона, в который приезжают.

"Если я увижу со стороны туристов не подобающий образ или поведение, я буду делать замечание, точно так же как и они, своих регионах по отношению к нашим братьям и сестрам", - отметил _ali_095.

"Туристы должны, точнее обязаны с уважением относиться к обычаям и традициям того народа , в гости к которому приехали", - считает mariyaaronovna, которая указала что 10 дет живет в Грозном.

"В центре стояли две девчонки и курили. Это норм? Или летом с полностью голой спиной была девушка. Где та грань, что можно у нас и что нельзя?" - поинтересовалась zara_samik.

"Видела как наши парни подходили и к девушкам, и к парням, и объясняли, что у нас так нельзя ходить. Правда я сама не решилась бы подойти и сказать", - пишет vse_prosto__5.

Тема дресс-кода для туристов регулярно поднимается в Чечне

"Кавказский узел" также писал, что министерство по туризму Чечни регулярно напоминает туристам о правилах поведения и дресс-кодах в республике. Так, в 2019 году ведомство выпустило памятку, в которой указало, как нужно одеваться, приезжая в республику, а также регламентировало общение с местными женщинами и курение. Женщинам было рекомендовано избегать вызывающей одежды и одеваться как можно более скромно, а мужчинам предписано отказаться от шорт и маек без рукавов.

В июле 2022 года министерство туризма Чечни вновь опубликовало на своей странице в Instagram* правила поведения для туристов в республике. Часть пользователей в Instagram*-паблике согласилась, что туристы в Чечне должны соблюдать действующие в республике обычаи, в том числе носить скромную одежду. Туристы могут одеваться, как им удобно, к тому же местные жители сами не всегда следуют указанным правилам, возразили другие комментаторы.

В Чечне нет законов, которые запрещают туристам ходить в шортах или прозрачной одежде, а адаты не распространяются на туристов. Устранить недовольство местных жителей несоблюдением принятых в республиках правил поведения можно, создав туристические зоны, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи и представитель муфтията.