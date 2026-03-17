23:18, 17 марта 2026

Контроль цен на рынках Чечни вошел в противоречие с российскими законами

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Закон не предусматривает госрегулирования цен на продовольственные товары за исключением ограниченного перечня социально значимых продуктов и прокуратура Чечни не выявила в ходе рейдов по рынкам и магазинам нарушений закона. На все остальные товары продавцы устанавливают цены по своему усмотрению. 

Как писал "Кавказский узел", цены перед месяцем Рамадан  растут и на рынках, и в магазинах, указали пользователи соцсети в начале февраля, а цены на продукты, опубликованные официальным чеченским изданием, не соответствуют действительности. Отчеты властей Чечни о контроле цен на продукты фактически не повлияли на ситуацию в магазинах и на рынках. Малообеспеченные жители Грозного, среди которых пенсионеры и педагоги, рассказали, что на фоне роста цен с трудом находят средства на продукты с началом месяца Рамадан. Среди наиболее подорожавших продуктов - мясо, молочные продукты и фрукты, а цены, по словам покупателей, будут еще выше непосредственно перед Ураза-байрамом. Столь масштабный рост цен не связан с повышением НДС, подчеркнули экономисты.

Прокуратура Чечни в результате выездных проверок по поручениям Кадырова не выявила случаев завышения цен на продукты питания и товары первой необходимости. Выводы прокуратуры ожидаемы, поскольку регулирование цен как таковое не предусмотрено законом, указал “Кавказскому узлу” адвокат Тимофей Широков. “Есть свобода экономической деятельности, свобода ценообразования. Поэтому все действия по регулированию могут иметь рекомендательный характер, тем более на региональном уровне”, - сказал он.

Именно поэтому, по мнению адвоката, нарушений не было выявлено. При этом в ведомстве сообщили о “повышении спроса на отдельные виды продовольственных товаров” и объявленными в связи с этим “предостережениями о недопустимости нарушения закона”, в частности “об ответственности за создание картеля и совершение согласованных действий по установлению или поддержанию цен”. 

“Торговец имеет право ставить цены такие, какие он считает нужным. Есть антимонопольная процедура, в ней могут быть претензии, высказанные в том числе в связи с ценообразованием, но эта процедура не про это и не делается в рамках какого-то рейда по базару. Естественно, это совершенно сюда не подходит”, - пояснил Широков.

По его словам, с формальной точки зрения устные предупреждения не имеют никакого правового характера. “Но мы же прекрасно понимаем, что кроме правового есть и иные меры воздействия”, - заключил он. 

Экономист Камалудин Микаилов также указал, что российские законы не предусматривают госрегулирования цен на продовольственные товары и продавец сам определяет цену в зависимости от складывающейся на рынке ситуации спроса и предложения.

“В особых случаях ФАС занимается подобного рода вопросами, но в данной ситуации это на совести самих предпринимателей, которые хотят получить максимальную прибыль в своей деятельности. При рыночной экономике нельзя контролировать цены на базарах-рынках, так как у каждого продавца своя себестоимость и риски”, - сказал Микаилов корреспонденту “Кавказского узла”. 

Он отметил, что в перечень социально значимых товаров, на цену которых государство может влиять, входит только ограниченный набор продуктов. “Это хлеб и хлебобулочные изделия, молоко питьевое пастеризованное, сливочное масло, мясо и рыба - говядина, свинина, баранина (кроме бескостного), куры, рыба мороженая неразделанная. Из бакалеи: мука пшеничная, сахар-песок, соль поваренная, чай черный, рис, пшено, гречневая крупа, вермишель. Овощи и фрукты: картофель, капуста, лук, морковь, яблоки. Но изменение цен на товары, которые не входят в список, - можно только контролировать конкуренцией между поставщиками товаров”, - подчеркнул экономист. 

Сезонные факторы, в том числе повышение спроса перед мусульманскими праздниками, - естественное явление, считает кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий Лабораторией проблем пространственного развития Института проблем рынка РАН Михаил Чернышов

“Кавказские республики - это такой маленький фрагмент мозаики. По всей России, к примеру, перед Пасхой, Новым годом, Рождеством, ну или перед 8 марта, заметно повышение цен на востребованные именно в это время товары. Как правило, после праздников они будут понижаться. Но в этом году следует иметь в виду, что поднялся НДС, также идет повышение арендных ставок”, - сказал он.

За регулирование цен на социально значимые товары отвечает антимонопольная служба - она “вмешивается, если цены резко меняются”, указал экономист. 

"Они давят на продавцов, но те ухитряются делать наценку на товары, которые не входят в список социально значимых. Допустим, на туалетную бумагу сделают 50%, а на лук - 10%, и в итоге в среднем у них норма прибыли остается, но это не значит, что вы меньше тратите. Это значит, что вы меньше тратите только на ту категорию, которую государство пытается регулировать”, - пояснил Чернышов.

“То ли представители прокуратуры не там и не у тех продавцов свои выездные проверки проводили, то ли жители Чечни не в курсе, что никакого повышения цен в Рамадан не случилось, и это им просто померещилось, (...). Знакомый (12 марта) позвонил, сказал, что в каком-то продуктовом магазине, который находится недалеко от его дома все относительно недорого:  мясо по 600 рублей за кило, картошка - 60, морковь и лук по 40. Срочно помчались по указанному адресу, но, увы, там все уже практически все моментально раскупили. Успели “урвать” 10 килограмм картошки”, - написал 13 марта читатель “Кавказского узла” с ником raymond_kulas под материалом о подорожании продуктов в Чечне.  “Строго говоря, для контролирующих и надзорных органов "повышение цен" и "завышение цен" - две принципиально разные вещи. У нас рыночные отношения, т.е. свободное ценообразование. Для санкции в отношении повышающего цену должны быть веские и специфические основания - попробуй докажи, что частники в Чечне находятся в картельном сговоре. Поэтому не стоит удивляться, что повышение цен для граждан - есть, а завышения цен для государственных органов - нет”, - отметил в ответном комментарии читатель под ником felix

В целом инфляция в России растет, невзирая на сезонные скачки и понижения цен. “Трудно сказать насколько инфляция соответствует заявлениям центрального банка. Инфляция годовая, к примеру, 5%. Как она считается? Допустим бриллианты, или сейчас туры в Дубаи подешевели, а лук подорожал, а в среднем вместе все это 5%, - но лук мы покупаем чаще, чем бриллианты, и чувствуем, что там не 5%. Есть так называемая потребительская инфляция, инфляция для народа - она выше, люди чувствуют ее, начинают тратить запасы, сейчас снимаются деньги с депозитов. Возникает вопрос, насколько адекватно индексируются пенсии, насколько адекватно считаются зарплаты бюджетникам и насколько сбережения населения обесцениваются. Они не соответствуют тому росту цен, который мы видим, это большая проблема”, - резюмировал Чернышов.

В 2025 году власти установили на рынке "Беркат" в Грозном щиты с фиксированными ценами в месяц Рамадан, рекомендовав грозненцам обращаться на "горячую линию" в случае превышения этих цен. Тем не менее, перед Ураза-байрамом в Чечне  выросли цены на продукты. 17 марта 2025 года  Рамзан Кадыров поручил усилить рейды, изымать продукты с необоснованными наценками у продавцов и раздавать их нуждающимся. Мэрия Грозного после этого отчиталась о рейдах в магазинах.

Глава Чечни ранее угрожал жителям, которые будут закупаться в других республиках. Так, угрозы Кадырова забирать продукты у продавцов в 2025 году звучали на фоне уже существующей практики: ранее их забирали у покупателей товаров, купленных  перед Ураза-байрамом за пределами республики. Двое жителей Чечни рассказали о досмотре машин на границе с Дагестаном перед Уразой в 2024 году в рамках борьбы с нарушителями "постановления о поддержке местного предпринимательства", говорится в опубликованном 13 марта 2025 года материале "Кавказского узла".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
