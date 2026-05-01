17:20, 1 мая 2026

Пострадавший при нападении в Махачкале врач выписан из больницы

Работа СК РФ на месте нападения на медицинского работника в Махачкале. Фото: СУ СК России по Республике Дагестан/Teegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врач-травматолог, пострадавший в результате нападения в больнице в Махачкале, выписан из медучреждения, другой получивший ранения врач остается на лечении.

Как писал "Кавказский узел", нападение на врачей в приемном отделении Республиканской клинической больницы в Махачкале произошло 23 апреля. Нападавший нанес ранения ножом дежурным травматологу и хирургу и был задержан. Он был арестован на два месяца. Состояние травматолога оценивалось как средней тяжести, врач-хирург был прооперирован и переведен в отделение реанимации. Произошедшее расследуется по статье о покушении на убийство. По версии следствия, мужчина напал на врачей "на почве внезапно возникших неприязненных отношений". 

Муфтият отказался от примирения сторон в связи с нападением на врачей в Махачкале. Любые действия, направленные на причинение вреда медперсоналу, тем более тяжкого вреда их здоровью, не могут иметь оправдания, заявил глава отдела примирения при муфтияте Дагестана, указав, что считает невозможным участие в примирении сторон после нападения.

Врач-травматолог, пострадавший в результате нападения, выписан домой. Врачу Республиканской клинической больницы им. А. Вишневского в медучреждении была оказана вся необходимая помощь - это позволило добиться быстрого восстановления пациента, сообщила сегодня Республиканская клиническая больница им. Вишневского в Telegram-канале.

В ближайшие дни будет выписан и хирург, который сейчас находится под наблюдением специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии больницы. В сообщении отмечается, что врач-хирург в настоящее время чувствует себя хорошо и активно идет на поправку.

"Кавказский узел" также писал, что в перинатальном центре Центральной горбольницы Хасавюрта в июле 2018 года умерла роженица с ребенком, ее родственник после этого избил врача. Силовики взяли роддом под охрану. Уже через несколько дней после смерти пациентки был уволен главврач больницы. Акушер перинатального центра была обвинена по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", дело передали в суд в ноябре 2019 года. В том же Хасавюрте в 2017 году сразу пятеро врачей предстали перед судом по обвинению в смерти роженицы в январе 2016 года. Ее родные, протестуя, забросали роддом камнями.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
