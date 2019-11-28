28 ноября 2019, 21:35

Врач в Дагестане обвинена в гибели беременной пациентки

Передано в суд дело акушера-гинеколога Республиканского перинатального центра в Хасавюрте, обвиняемой в смерти беременной женщины.

"Кавказский узел" писал, что 1 июля 2018 года в перинатальном центре в Хасавюрте  умерла роженица с ребенком. Минздрав Дагестана начал проверку обстоятельств инцидента. Подробностей ведомство не привело.

По данным следствия, в июле 2018 года у беременной пациентки были выявлены признаки внутреннего кровотечения, но врач не приняла экстренных мер, чтобы найти его причины и вылечить женщину. "После реанимационных мероприятий, проведенных в связи с остановкой сердечной деятельности у женщины, врач провела операцию "кесарево сечение"... При этом акушером-гинекологом источник кровотечения не был найден", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Эксперты пришли к выводу, что женщину не отправили вовремя на диагностику, и операция была проведена с опозданием, в результате чего пациентка скончалась. Акушер-гинеколог обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело направлено в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Минздрав Дагестана озаботился лечением женщины-инвалида после конфликта в роддоме", "Роженица с ребенком умерла в больнице Дагестана", ""Черновик": дагестанские врачи получили выговор за гибель четырехлетнего мальчика".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 ноября 2019, 22:44

  • Аналитики поставили под сомнение успех партии Али Инсанова

    Бывший министр здравоохранения и политзаключенный Али Инсанов начал формирование партии Права и справедливости в Азербайджане. Инсанов - харизматичный лидер и имеет некоторое число сторонников, но ему не удастся объединить вокруг себя весь протестный электорат, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

28 ноября 2019, 22:28

28 ноября 2019, 21:50

  • Акция "Пожертвуй депутату на проезд" прошла в Волгограде

    Активист Либертарианской партии России Никита Демидович провел сегодня в центре Волгограда акцию против больших бюджетных трат на содержание депутатов. Он собирал деньги у прохожих на проезд депутатов в общественном транспорте.

28 ноября 2019, 21:28

  • 1 "Ени Азербайджан" инициировала досрочное обновление состава парламента

    Правящая партия Азербайджана выступила за досрочный роспуск парламента, где располагает большинством мест, объяснив это желанием поддержать реформы. Досрочные выборы сильно ограничат возможности оппозиции войти в парламент и только усилят «семейную власть» в Азербайджане, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

28 ноября 2019, 21:19

  • Многодетная мать из Прохладного отказалась от временного жилья в Нальчике

    Жительница Прохладного Елена Каткова, временно переселенная с пятью детьми из общежития в санаторий, отказалась от предложения переехать на несколько месяцев в реабилитационный центр в Нальчике. В актовом зале общежития, где она жила, ведется ремонт, о новом жилье речи не идет, рассказала многодетная мать.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи