Врач в Дагестане обвинена в гибели беременной пациентки

28 ноября 2019, 21:35

Передано в суд дело акушера-гинеколога Республиканского перинатального центра в Хасавюрте, обвиняемой в смерти беременной женщины.

"Кавказский узел" писал, что 1 июля 2018 года в перинатальном центре в Хасавюрте умерла роженица с ребенком. Минздрав Дагестана начал проверку обстоятельств инцидента. Подробностей ведомство не привело.

По данным следствия, в июле 2018 года у беременной пациентки были выявлены признаки внутреннего кровотечения, но врач не приняла экстренных мер, чтобы найти его причины и вылечить женщину. "После реанимационных мероприятий, проведенных в связи с остановкой сердечной деятельности у женщины, врач провела операцию "кесарево сечение"... При этом акушером-гинекологом источник кровотечения не был найден", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Эксперты пришли к выводу, что женщину не отправили вовремя на диагностику, и операция была проведена с опозданием, в результате чего пациентка скончалась. Акушер-гинеколог обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело направлено в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.