Махачкалинцы сообщили о росте стоимости бензина

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Бензин АИ-95 подорожал в Махачкале до 170 рублей за литр, но даже по этой цене его не удается найти на заправках, рассказал местный житель. Водители сообщили о закрытых АЗС и очередях из десятков автомобилей в Махачкале и Каспийске.

Как информировал "Кавказский узел", 17 августа из 10 обследованных корреспондентом АЗС на проспекте Акушинского в Махачкале работали только две. Руководитель Союза предпринимателей Дагестана Магомед Абакаров сообщил, что из 104 официально зарегистрированных в Махачкале заправок были закрыты 83. По его словам, специалисты зафиксировали начало второй волны топливного кризиса, которая может стать для Дагестана особенно болезненной, поскольку в республике нет собственных нефтеперерабатывающих мощностей и она полностью зависит от внешних поставок.

В Махачкале бензин АИ-95 подорожал до 170 рублей за литр, но топлива нет даже по этой цене, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Насир. Он отметил, что поиски работающей заправки заняли у него много времени.

"Почти все АЗС закрыты, объездил полгорода", – сказал махачкалинец.

О прекращении работы остававшихся открытыми заправок рассказал другой житель Махачкалы Артур. Найти ему не удалось ни бензин, ни автомобильный газ.

"Те АЗС, которые ещё работали в городе, уже закрылись. Раньше хоть газ был в наличии, сейчас он подорожал до 43 рублей, и его не найти. С утра всё объездил, не смог заправиться", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Более часа пришлось провести на заправке махачкалинцу Мураду. "Вчера простоял в очереди более часа, чтобы заправиться. В очереди стояли около 50 автомобилей", – сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Очередь из десятков автомобилей за бензином в Каспийске возмутила одного из местных жителей.

"Каспийск. Очередь за бензином. Когда уже прекратят эти издевательства над народом?" – написал читатель "Черновика". Его комментарий и опубликовало издание.

Ещё одну большую очередь зафиксировали на газовой заправке в Махачкале.

"Это очередь на проспекте Шамиля, Махачкала, газовая заправка", – написал подписчик "Черновика", приславший видео с очередью в редакцию издания.

Около 20.00 мск 25 августа в очереди возле этой АЗС стояли примерно 40 автомобилей, передал корреспондент "Кавказского узла".

Об отсутствии топлива и больших очередях на заправках в Манасе сообщил ещё один водитель.

"В Манас лучше не ехать – на заправках топлива нет, а очереди из машин такие, будто у каждого во дворе открыта собственная АЗС. Водители продолжают искать бензин на фоне топливного ажиотажа", – сказано в обращении автовладельца, которое привёл телеграм-канал "Нетипичная Махачкала".

Возвращение дефицита после кратковременного снижения цен вызвало у одного из жителей Махачкалы вопросы к работе профильных чиновников.

"Неделю цены на бензин и газ в Дагестане были снижены на 10–15%, а сегодня всё – кончился бензин: ни за 100 рублей нету, ни за 150 рублей нету, ни за 200. Дальше что делать? Что теперь, всех заправщиков посадят? Дела возбудят на них? Заправки закроют оставшиеся? И что потом, бензин появится?" – написал махачкалинец, обращение которого привёл "Черновик".

Он раскритиковал чиновников. "Вообще, почему я должен в час ночи сидеть и выдумывать, что должны сделать профильные чиновники для того, чтобы не было того, что было сегодня в Махачкале и Каспийске? Я проехал 40 км от Махачкалы, чтобы найти бензин. Послезавтра мои 20 литров закончатся, дальше что делать?" – задался вопросом житель Махачкалы.

"Света нет, бензина нет, вода есть, но только тогда, когда есть свет. Газ есть, но зимой давление падает, и котёл в аварийный режим уходит постоянно. Крик души отца двоих детей", – добавил махачкалинец.

По состоянию на 11.10 мск 26 августа на сайтах Минэнерго Дагестана и администрации Махачкалы нет комментариев относительно подорожания и нехватки топлива на АЗС.

Напомним, 19 июня жители Махачкалы пожаловались на рост цен, закрытие заправок и ограничения на отпуск топлива в одни руки. Владельцы АЗС связывали проблемы с трудностями при закупке бензина.

1 августа власти анонсировали проверки закрытых заправок в Махачкале для последующего возобновления их работы. Инвентаризацию планировалось провести совместно с Союзом предпринимателей Дагестана. 11 августа жители республики указали, что встреча главы МВД Дагестана с владельцами АЗС не привела к заметному снижению цен на бензин.