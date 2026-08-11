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09:51, 11 августа 2026

Отчет МВД о профилактических беседах с владельцами АЗС вызвал скепсис жителей Дагестана

Полицейский и очередь на АЗС. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Цены на бензин в Дагестане остались прежними, а встреча главы МВД республики с владельцами заправок не принесла результата, указали местные жители в соцсети, комментируя отчет ведомства о вмешательстве в ситуацию на топливном рынке.

Как писал «Кавказский узел», 9 августа глава МВД Дагестана встретился с владельцами автозаправок и назвал цены на бензин необоснованными. Пользователи Telegram предположили, что снизить цены и нормализовать ситуацию на топливном рынке республики поможет усиление конкуренции за счет прихода федеральных компаний.

 Пост о том, что глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов встретился с владельцами автозаправочных станций (АЗС) и обсудил резкий рост стоимости бензина, был опубликован 10 августа в Instagram*-паблике makhachkala_, на который подписаны около 248 тыс. пользователей. На 09.50 мск 11 августа эта запись набрала 412 отметок "Нравится" и 114 комментариев.

Пользователи соцсети заявили, что после вмешательства МВД стоимость бензина не изменилась либо снизилась незначительно.

"Вмешались, и цены так и остались", – написал vacako_511.

"Пока не видим изменений", – отметил 17927573775389122.

"Сегодня проезжал Хасавюрт – цены на место не встали, спектакли устраивают", – написал 18109220624090880.

О снижении стоимости бензина лишь на один рубль сообщил 18482833465098759.

"Цену снизили на один рубль", – написал он.

Снижение цены на десять рублей также не решило проблему, указал 18140075947576546.

"Десять рублей – не особо", – отметил он.

Комментаторы призвали вернуть стоимость топлива к уровню, предшествовавшему ее резкому росту.

"Как подорожало, так и снизить надо, а не по рублю", – написал пользователь 17877329709620785.

"От таких разговоров толку нет. Надо действовать, пока не снизится до 75–80 рублей 95-й бензин и другие виды топлива", – потребовал пользователь sport_dag_magazin.

"Сейчас на рубль снизят и скажут, что бензин подешевел", – предположил muslim_umma_15.

Цена снизится до 100 рублей за литр, после чего прежняя стоимость топлива будет забыта, предположил пользователь 17927540856384783.

"До 100 рублей снизится цена, и все. А что, забыли, как раньше было?" – написал он.

Рост стоимости топлива привел к подорожанию других товаров, указал пользователь 17990689706835502.

"Население не только этим недовольно. Те, кто продает продукты, стройматериалы, хозяйственные товары, ссылаются на рост цен на топливо", – написал пользователь.

Часть пользователей восприняла встречу главы МВД с владельцами заправок как показательное мероприятие и призвала власти перейти от обсуждений к конкретным действиям.

"Хороший спектакль", – написал abubakr58851. "Какой толк? Новый спектакль", – выразил схожее мнение пользователь 18119492716675438.

"Вмешались, но ничего не сделали", – отметил majidov_02.

"Решили что-то или просто бла-бла?" – задался вопросом 17950083975230644. "И что по итогу?" – спросил 18059278538770736.

"Народ не видит результата", – указал 17866445232639365.

Власти слишком поздно обратили внимание на ситуацию, считает 18019285760886891.

"Поздно проснулись", – написал он.

"Еще подождать надо было до 2028 года, рано что-то они вмешались", – сронизировал gadji_34_05.

Пользователь 18614485627062085 напомнил, что ситуация с ценами на бензин обсуждается уже несколько месяцев.

"ФАС не находит действующих законов для понижения цен на бензин в Дагестане, премьер-министр тоже не знает, как это сделать, сейчас вмешалось МВД Дагестана. Далее ФСБ. Уже три месяца прошло", – написал он.

Другие участники обсуждения призвали штрафовать или закрывать заправки, владельцы которых завышают цены, а также допустить на топливный рынок Дагестана крупные сетевые компании.

"Результатов нет. Заправки с завышенными ценами нужно закрывать либо штрафовать. Они игнорируют законы РФ", – написал seid_fat.

"Штрафовать или закрыть, по-другому они не поймут", – согласился 17942892933295874.

"Заберите у них все, отдайте сетевикам", – призвал mr.ustar.

"Кавказский узел" также писал, что топливный кризис в регионах юга России вызвал резкий рост спроса на установку газобаллонного оборудования. Дефицит бензина привел к образованию очередей в автосервисах и росту стоимости оборудования.

Длительное ожидание вынуждает водителей обращаться к "серым" установщикам, которые не гарантируют безопасность оборудования, указали аналитики. При этом массовый перевод автомобилей на газ не поможет преодолеть топливный кризис из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, считают они.

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Автор: "Кавказский узел"

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