Чеченская семья оказалась под угрозой депортации из Германии в Россию

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Власти Германии отказались предоставить убежище супругам Абуевым и их четверым детям. Глава семьи в течение нескольких лет был в заключении в Чечне, при возвращении в РФ ему грозит преследование, заявила правозащитница.

Как информировал "Кавказский узел", в июле активисты чеченской диаспоры провели в столицах Австрии, Чехии и Финляндии пикеты у немецких посольств в поддержку беженца из Чечни Муслима Алхазова, которому грозит депортация из Германии в Россию. В связи с ужесточением миграционного законодательства в Европе под угрозой депортации оказались сотни беженцев из Чечни, заявили правозащитники.

Власти стран Европы периодически высылают в Россию беженцев с Северного Кавказа, которые ищут убежище. Так, 23 марта стало известно, что выходец из Чечни, искавший защиты в Эстонии, не получил надлежащей юридической помощи и был депортирован в Россию.

После отказа в предоставлении убежища власти Германии требуют, чтобы все члены семьи Абуевых покинули страну. По словам правозащитницы Розы Дунаевой, глава семьи несколько лет провел в чеченской тюрьме. Младшему из четверых детей Абуевых сейчас десять лет, пишет сегодня "Дош Кавказа".

Дунаева обратила внимание, что власти Германии изменили подход к рассмотрению запросов на защиту, и число положительных решений по заявлениям этнических чеченцев в этой стране снизилось сразу в несколько раз.

Правозащитники призвали немецких чиновников подходить индивидуально и неформально к оценке обстоятельств всех просителей убежища.

"Семья Абуевых сообщила о преследованиях, угрозах и серьезных опасениях по поводу того, что может с ними произойти в случае возвращения в Россию. Они также предоставили информацию о преследованиях родственников и трагических обстоятельствах, затрагивающих членов их семьи", - говорится в публикации на странице Розы Дунаевой в Facebook*.

Правозащитница добавила, что она и ее коллега Фатима Газиева уже направили более 20 апелляций, жалоб и официальных запросов в компетентные органы Германии по делу семьи Абуевых.