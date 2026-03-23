Эстония выдала России просителя убежища из Чечни

Выходец из Чечни, искавший защиты в Эстонии, не получил надлежащей юридической помощи и был депортирован в Россию. У мужчины были основания опасаться за свою жизнь, утверждают правозащитники.

Депортация мужчины, чье имя не называется, состоялась 20 марта.

Проситель убежища “в течение многих месяцев пытался доказать, что его жизни угрожает опасность”, но ему не был обеспечен полноценный доступ к юридической помощи, возможность отстоять свои права и справедливое рассмотрение, сообщила правозащитница Роза Дунаева.

“По словам тех, кто следил за его делом, у него были серьезные основания опасаться за свою жизнь”, - написала она на своей странице в Facebook*.

Решение эстонских властей Дунаева назвала “болезненным напоминанием о противоречиях между провозглашенными демократическими ценностями и реальными действиями государства”. Она также отметила, что депортация чеченца состоялась в священный для мусульман месяц Рамадан. “Зная, что речь идет о человеке мусульманской веры, этот шаг кажется особенно жестоким”, - заметила правозащитница.

В публикации Дунаевой нет данных о том, что произошло с депортированным выходцем из Чечни на российской территории после выдворения из Эстонии.

"Кавказский узел" также писал, что в 2025 году Эстония отказала в убежище уроженке Чечни Марьят Баталовой, которая подверглась пыткам со стороны силовиков после критической фразы о действиях военных из республики на Украине. Апелляционный суд подтвердил решение об отказе и запретил ей въезд в Шенгенскую зону на три года, постановив, что Марьят Баталова должна выехать из Эстонии в третью страну, куда ей для законного въезда не нужна виза.