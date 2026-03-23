Кавказский узел

23:57, 23 марта 2026

Эстония выдала России просителя убежища из Чечни

Граница Эстонии и РФ. Фото: Сергей Степанов / ERR

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выходец из Чечни, искавший защиты в Эстонии, не получил надлежащей юридической помощи и был депортирован в Россию. У мужчины были основания опасаться за свою жизнь, утверждают правозащитники. 

Депортация мужчины, чье имя не называется, состоялась 20 марта. 

Проситель убежища “в течение многих месяцев пытался доказать, что его жизни угрожает опасность”, но ему не был обеспечен полноценный доступ к юридической помощи, возможность отстоять свои права и справедливое рассмотрение, сообщила правозащитница Роза Дунаева. 

“По словам тех, кто следил за его делом, у него были серьезные основания опасаться за свою жизнь”, - написала она на своей странице в Facebook*. 

Решение эстонских властей Дунаева назвала “болезненным напоминанием о противоречиях между провозглашенными демократическими ценностями и реальными действиями государства”. Она также отметила, что депортация чеченца состоялась в священный для мусульман месяц Рамадан. “Зная, что речь идет о человеке мусульманской веры, этот шаг кажется особенно жестоким”, - заметила правозащитница.

В публикации Дунаевой нет данных о том, что произошло с депортированным выходцем из Чечни на российской территории после выдворения из Эстонии. 

"Кавказский узел" также писал, что в 2025 году Эстония отказала в убежище уроженке Чечни Марьят Баталовой, которая подверглась пыткам со стороны силовиков после критической фразы о действиях военных из республики на Украине. Апелляционный суд подтвердил решение об отказе и запретил ей въезд в Шенгенскую зону на три года, постановив, что Марьят Баталова должна выехать из Эстонии в третью страну, куда ей для законного въезда не нужна виза.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:45, 19 марта 2026
Физрук из Чечни убит в боях на Украине
Коран и финики. Фото: Masjid Pogung Dalangan / Unsplash.com
21:57, 10 марта 2026
Исламоведы объяснили особенности исчисления закята в Чечне и Дагестане
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
02:22, 4 марта 2026
Очередная группа военных отправилась из Грозного в зону боев
Стена дома Анны Политковской. 3 марта 2026 года. Фото: SOTAvision (включено в реестр иностранных агентов) https://t.me/sotavisionmedia/56718
01:28, 4 марта 2026
Памятная табличка на доме Политковской вновь уничтожена
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
14:08, 23 марта 2026
Илия II
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
14:09, 19 марта 2026
Апти Алаудинов
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Справочник
БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Тонировка с портретом Рамзана Кадырова на заднем стекле автомобиля. Фото: Светлана Прокудина официальный сайт партии "Яблоко" www.yabloko.ru/ Как в Чечне борются с тонировкой машин

Cимволический знак Новруза в центре Баку. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла" Навруз

Последние записи в блогах
Фото
13:03, 22 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Эльбрус vs Грозный Сити. Как раздуть скандал на ровном месте
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Сбор мазута на пляжах Анапы. 23 марта 2026 г. Фото: https://t.me/setisitolopata/2757
23 марта 2026, 16:49
Волонтеры отчитались о сборе мазута на пляжах Анапы

Большегрузы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 марта 2026, 12:57
МИД Армении объявил об отправке гуманитарной помощи Ирану

Граждане Армении, эвакуированные из Кувейта. Фото: https://www.facebook.com/Newsarmenia.am/posts Facebook принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
23 марта 2026, 09:58
25 граждан Армении эвакуированы из Кувейта

Радиационный контроль. Фото: D. Calma / IAEA (МАГАТЭ)
20 марта 2026, 22:35
Радиационный контроль усилен в Дагестане после информации об ударе по иранской АЭС

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Кадыров показал видео с сыном Адамом
