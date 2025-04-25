Жительнице Грозного отказано в убежище после пыток в Чечне

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Уроженка Чечни Марьят Баталова подверглась пыткам со стороны силовиков после критической фразы о действиях военных из республики на Украине. Ей удалось выехать из России, но власти Эстонии отказали женщине в убежище.

Баталовой 64 года, после гибели мужа в 1995 году она сама вырастила сына, живя вместе с семьей брата. По словам Марьят, силовики задержали ее в июле 2024 года и пытали в течение двух дней.

Поводом для задержания, как утверждает Баталова, стала ее фраза, произнесенная на поминках по убитому на Украине сыну соседей. В кругу знакомых женщин она сравнила чеченцев, отправляющихся в зону боевых действий на Украине, с российскими федеральными военными во время двух кампаний в Чечне. Спустя несколько дней трое силовиков забрали Марьят из дома 2 .

По словам Баталовой, ее привезли в некое здание, расположенное на значительном расстоянии от ее дома. Изучив ее телефон, силовики не нашли ничего интересного, но они дословно цитировали ее слова, сказанные на поминках. В ходе допроса Баталова все отрицала, хотя силовики сначала избили ее полипропиленовыми трубами, затем угрожали “посадить на бутылку”, пытали паяльником и током. Во время пыток током женщина потеряла сознание, а когда пришла в себя, кадыровцы отпустили ее - привезли на пустырь неподалеку от ее дома. Дома она узнала, что родственники заплатили за ее освобождение 350 тысяч рублей.

Баталова не обращалась к врачам и даже не фотографировала повреждения, хотя явно видимых следов избиения на ее теле не осталось. Ей удалось выехать из России в Эстонию с поддельным видом на жительство в одной из европейских стран, а после задержания эстонскими пограничниками она попросила убежище. Власти Эстонии отказали ей в убежище, сославшись на отсутствие доказательств серьезной угрозы. Апелляционный суд 9 апреля подтвердил решение об отказе и запретил ей въезд в Шенгенскую зону на три года, постановив, что Марьят Баталова должна выехать из Эстонии в третью страну, куда ей для законного въезда не нужна виза.

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