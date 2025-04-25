RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:56, 25 апреля 2025

Жительнице Грозного отказано в убежище после пыток в Чечне

Силовики. Фото: пресс-служба МВД РФ.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Чечни Марьят Баталова подверглась пыткам со стороны силовиков после критической фразы о действиях военных из республики на Украине. Ей удалось выехать из России, но власти Эстонии отказали женщине в убежище. 

Баталовой 64 года, после гибели мужа в 1995 году она сама вырастила сына, живя вместе с семьей брата. По словам Марьят, силовики задержали ее в июле 2024 года и пытали в течение двух дней. 

Поводом для задержания, как утверждает Баталова, стала ее фраза, произнесенная на поминках по убитому на Украине сыну соседей. В кругу знакомых женщин она сравнила чеченцев, отправляющихся в зону боевых действий на Украине, с российскими федеральными военными во время двух кампаний в Чечне. Спустя несколько дней трое силовиков забрали Марьят из дома.

По словам Баталовой, ее привезли в некое здание, расположенное на значительном расстоянии от ее дома. Изучив ее телефон, силовики не нашли ничего интересного, но они дословно цитировали ее слова, сказанные на поминках. В ходе допроса Баталова все отрицала, хотя силовики сначала избили ее полипропиленовыми трубами, затем угрожали “посадить на бутылку”, пытали паяльником и током. Во время пыток током женщина потеряла сознание, а когда пришла в себя, кадыровцы отпустили ее - привезли на пустырь неподалеку от ее дома. Дома она узнала, что родственники заплатили за ее освобождение 350 тысяч рублей. 

Баталова не обращалась к врачам и даже не фотографировала повреждения, хотя явно видимых следов избиения на ее теле не осталось. Ей удалось выехать из России в Эстонию с поддельным видом на жительство в одной из европейских стран, а после задержания эстонскими пограничниками она попросила убежище. Власти Эстонии отказали ей в убежище, сославшись на отсутствие доказательств серьезной угрозы. Апелляционный суд 9 апреля подтвердил решение об отказе и запретил ей въезд в Шенгенскую зону на три года, постановив, что Марьят Баталова должна выехать из Эстонии в третью страну, куда ей для законного въезда не нужна виза.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Военная операция. Фото: https://z.mil.ru
12:49, 24 апреля 2025
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6300
Ребенок. Фото: pixabay.com
01:42, 24 апреля 2025
Смерть девочки в Каспийске привлекла внимание к проблеме насилия над детьми
На месте нападения. 14 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/serdalo_ingushetii/56438
01:41, 22 апреля 2025
За неделю с 14 по 20 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек
Дорога в Чечне. Кадр видео Везде Сами / Путешествия на YouTube.
22:51, 15 апреля 2025
Родственник активиста NIYSO остается у силовиков после похищения в Чечне
Нападение на силовиков в Ачхой-Мартане. 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/niysoo/20069 Удали
01:25, 15 апреля 2025
За неделю с 7 по 13 апреля в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погибли два человека
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Мухаммад Тамасханов и Магомед Султыгов. Скриншоты https://www.instagram.com*/p/DIYIdylsdhJ/, https://youtu.be/2CRjKZBFhVY Главное о задержании ингушских имамов Тамасханова и Султыгова

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Черексский флаг на акции черкесов в Турции. Фото Магомеда Туаева для "Кавказского узла" День черкесского флага

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Очистка берега в Анапе. Скриншот видео @opershtab23
25 апреля 2025, 10:45
Власти Кубани похвалились очисткой берега около пляжа в Анапе

Беженцы из Нагорного Карабаха в Ереване, 29 марта 2025 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
25 апреля 2025, 05:50
Власти Армении согласились продлить поддержку беженцев из Карабаха

На месте перестрелки в Дербенте. 23 апреля 2025 г. Скриншот видео https://dagestan-news.net/society/2025/04/23/162645.html
24 апреля 2025, 15:20
Вооруженный инцидент в Дербенте стал минимум вторым за полгода в Дагестане

Военная операция. Фото: https://z.mil.ru
24 апреля 2025, 12:49
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 6300

Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Показать больше