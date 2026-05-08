Энергетики отчитались о полном восстановлении электроснабжения в Махачкале
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Электроснабжение всех потребителей Махачкалы, где более 90 тысяч жителей остались без света из-за пожара на подстанции, восстановлено, сообщила компания "Дагеэнерго".
Как писал "Кавказский узел", вечером 7 мая на подстанции "Новая" в Махачкале произошло замыкание и возгорание. Из-за инцидента почти 26 тысяч домов с населением более 90,5 тысяч человек остались без электроснабжения.
Энергетики в течение трех часов восстановили энергоснабжение всех махачкалинских потребителей, чьи дома попали в зону отключения из-за аварии на подстанции 110 кВ “Новая”.
“В настоящее время всем потребителям подается электроэнергия”, – сообщила пресс-служба компании “Россети Северный Кавказ” в официальном Telegram-канале.
Жители Дагестана регулярно жалуются на длительные отключения электричества. Новый виток проблем с энергоснабжением в Махачкале в начале апреля произошел на фоне масштабного наводнения.
Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Махачкалинцы согласились с его мнением. "Проблемы с водой, светом, отоплением и тарифами - это не просто бытовые неудобства, а триггер для роста социальной напряжённости, который ведет к росту протестной активности", - указал, в частности, автор телеграм-канала "Спросите у Расула" Расул Асад.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.