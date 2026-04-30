Семья из Махачкалы пожаловалась на волокиту с компенсациями за затопленный дом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Махачкалы, чей дом стал непригодным для жизни после наводнения, в течение месяца не может получить никаких выплат, так как чиновники потеряли его заявление.

Как писал "Кавказский узел", администрация Махачкалы постановила расширить границы территории, на которой действует режим чрезвычайной ситуации. В обновленный список территорий, на которых в связи с паводками действует режим ЧС включены 759 улиц Махачкалы. Несмотря на это решение, проблемы с получением выплат продолжаются, - по словам горожан, многим из них необходимо получать дополнительные справки о том, что их улица сменила название.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует. Проект "Монитор пациента и ЖКХ" назвал 16 территорий в Махачкале, жители которых уже обратились к ним в связи с отказом в выплатах после наводнения. Пользователи соцсети считают, что отказы носят массовый характер. Чаще всего люди упоминают, что им пришёл отказ в выплате, так как улица не входит в список пострадавших от затопления.

О проблеме с выплатами, которая возникла у семьи из махачкалинского микрорайона Пальмира, рассказала заместитель координатора республиканского отделения ЛДПР Мадина Ибрагимова. По словам активистки, глава пострадавшей семьи обратился к ней после месяца волокиты.

"Семья с маленьким ребенком уже месяц живет у родственников, потому что после ливней дом стал непригодным - имущество частично утрачено, условий для жизни нет", - написала Ибрагимова в своем Telegram-канале поздно вечером 29 апреля.

Мужчина еще 1 апреля подал заявления об ущербе: обратился с заявлением в отдел по чрезвычайным ситуациям при администрации, действующий на улице Абубакарова, 2а, и подал через МФЦ заявку на единовременную выплату. Не получив никакого результата в течение месяца, он начал выяснять у чиновников статус своих заявлений.

Как утверждает Ибрагимова, в администрации Махачкалы пострадавшему предложили "ждать", а управления соцзащиты и отдел по чрезвычайным ситуациям ответили, что его заявления у них нет. В администрации Ленинского района мужчине ответили, что если его заявление "не найдется", ему следует написать новое.

Активистка добавила, что такая ситуация - "не единичный случай": чиновники "спокойно говорят: "потеряли" и отправляют пострадавших писать новые заявления.

К публикации она приложила несколько фотографий - снимки затопленного домовладения и фото объявления в поликлинике. "Справки по случаю ЧС в поликлинике больше не выдаются. Поступил приказ с Минздрава о том, что справки от медицинских организаций не действительны", - говорится в этом объявлении.

Глава Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов вечером 29 апреля написал в своем Telegram-канале, что части пострадавших от наводнения в Махачкале следует подать повторные заявления на компенсации.

"Жители, чьи улицы ранее не входили в зону ЧС и получили отказ, могут подать заявление повторно - после расширения границ это официальное основание. Также сейчас проводятся повторные подворовые обходы для уточнения ущерба", - проинформировал чиновник.

По словам Исрафилова, подать заявку можно в течение двух месяцев с момента объявления ЧС. В связи с этим он рекомендовал махачкалинцам "не затягивать" с обращением.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

