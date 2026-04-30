Кавказский узел

06:14, 30 апреля 2026

Семья из Махачкалы пожаловалась на волокиту с компенсациями за затопленный дом

Затопленный двор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Махачкалы, чей дом стал непригодным для жизни после наводнения, в течение месяца не может получить никаких выплат, так как чиновники потеряли его заявление. 

Как писал "Кавказский узел", администрация Махачкалы постановила расширить границы территории, на которой действует режим чрезвычайной ситуации. В обновленный список территорий, на которых в связи с паводками действует режим ЧС включены 759 улиц Махачкалы. Несмотря на это решение, проблемы с получением выплат продолжаются, - по словам горожан, многим из них необходимо получать дополнительные справки о том, что их улица сменила название.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует. Проект "Монитор пациента и ЖКХ" назвал 16 территорий в Махачкале, жители которых уже обратились к ним в связи с отказом в выплатах после наводнения. Пользователи соцсети считают, что отказы носят массовый характер. Чаще всего люди упоминают, что им пришёл отказ в выплате, так как улица не входит в список пострадавших от затопления.

О проблеме с выплатами, которая возникла у семьи из махачкалинского микрорайона Пальмира, рассказала заместитель координатора республиканского отделения ЛДПР Мадина Ибрагимова. По словам активистки, глава пострадавшей семьи обратился к ней после месяца волокиты. 

"Семья с маленьким ребенком уже месяц живет у родственников, потому что после ливней дом стал непригодным - имущество частично утрачено, условий для жизни нет", - написала Ибрагимова в своем Telegram-канале поздно вечером 29 апреля. 

Мужчина еще 1 апреля подал заявления об ущербе: обратился с заявлением в отдел по чрезвычайным ситуациям при администрации, действующий на улице Абубакарова, 2а, и подал через МФЦ заявку на единовременную выплату. Не получив никакого результата в течение месяца, он начал выяснять у чиновников статус своих заявлений. 

Как утверждает Ибрагимова, в администрации Махачкалы пострадавшему предложили "ждать", а управления соцзащиты и отдел по чрезвычайным ситуациям ответили, что его заявления у них нет. В администрации Ленинского района мужчине ответили, что если его заявление "не найдется", ему следует написать новое. 

Активистка добавила, что такая ситуация - "не единичный случай": чиновники "спокойно говорят: "потеряли" и отправляют пострадавших писать новые заявления. 

К публикации она приложила несколько фотографий - снимки затопленного домовладения и фото объявления в поликлинике. "Справки по случаю ЧС в поликлинике больше не выдаются. Поступил приказ с Минздрава о том, что справки от медицинских организаций не действительны", - говорится в этом объявлении.

Глава Центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов вечером 29 апреля написал в своем Telegram-канале, что части пострадавших от наводнения в Махачкале следует подать повторные заявления на компенсации. 

"Жители, чьи улицы ранее не входили в зону ЧС и получили отказ, могут подать заявление повторно - после расширения границ это официальное основание. Также сейчас проводятся повторные подворовые обходы для уточнения ущерба", - проинформировал чиновник. 

По словам Исрафилова, подать заявку можно в течение двух месяцев с момента объявления ЧС. В связи с этим он рекомендовал махачкалинцам "не затягивать" с обращением.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

10:52, 30 апреля 2026
Житель Кубани арестован по делу о сборе координат предприятий ТЭК
09:03, 30 апреля 2026
Военный из Ставропольского края убит на Украине
08:08, 30 апреля 2026
В пяти районах Ростовской области зафиксирована атака БПЛА
05:19, 30 апреля 2026
Житель Ингушетии обвинен в организации финансирования боевиков
04:20, 30 апреля 2026
Житель Волгоградской области ранен во время атаки БПЛА
21:01, 29 апреля 2026
Азербайджан и Армения обсудили правила делимитации границы
Все события дня
Наводнение в Махачкале, 7 апреля 2026 года. Кадр сюжета "Первого канала".
21:10, 27 апреля 2026
Власти Дагестана отчитались о выплатах 7,6 тысячи пострадавших от наводнения
Трещина на асфальте. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:39, 27 апреля 2026
Сельчане в Дагестане попросили о помощи из-за угрозы обвала дороги
Пленные украинцы после обмена 24 апреля. Фото: Zelenskiy / Official в Telegram
21:01, 24 апреля 2026
Содержавшиеся в Чечне украинские пленные вернулись домой
Халат врача и нож. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:18, 23 апреля 2026
Вооруженное нападение на врачей совершено в Махачкале
Эвакуация людей в кузове грузовика из зоны подтопления в махачкалинском микрорайоне. 29 марта 2026 года. Кадр видео администрации Махачкалы https://t.me/makhachkalaofficial/20976
00:55, 21 апреля 2026
Жители Турали сочли необоснованными отказы в компенсациях
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Евгений Витишко. Фото https://sovet-nko.ru/?p=22562
18:14, 29 апреля 2026
Витишко Евгений Геннадьевич
Вениамин Кондратьев. Фото: администрация Краснодара
14:25, 29 апреля 2026
Кондратьев Вениамин Иванович
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Фото
21:47, 25 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Несчастный случай в Махачкале. Вдова добивается компенсации
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Все блоги
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Пожар в Туапсе. 28 апреля 2026 г. Скриншот видео Скриншот видео https://t.me/opershtab23/15822
30 апреля 2026, 09:58
Кондратьев рапортовал о потушенном пожаре на НПЗ

Руслан Нурушев, фото: страница Руслана Нурушева в социальной сети "ВКонтакте"
30 апреля 2026, 02:23
Кассационный суд отказался изменить приговор волгоградскому активисту Нурушеву

Камнепад в Дагестане. Фото: РИА "Новости" https://riadagestan.ru
29 апреля 2026, 13:01
Дороги к двум селам в Дагестане перекрыты после камнепадов

Пожар на нефтезаводе в Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
29 апреля 2026, 11:07
Пожар на нефтезаводе в Туапсе локализован

Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
