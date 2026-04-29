Зона чрезвычайной ситуации после потопа расширена в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В обновленный список территорий, на которых в связи с паводками действует режим ЧС, включены 759 улиц Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", к 27 апреля от жителей Дагестана поступило более 233 тысяч заявлений на выплаты в связи с ущербом от наводнения. При этом жители республики, пострадавшие от наводнения, неоднократно жаловались на отказы в выплатах. Оспорить отказы в компенсациях можно с помощью прокуратуры или в суде, указали адвокаты.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Администрация Махачкалы постановила расширить границы территории, на которой действует режим чрезвычайной ситуации, отчиталась вечером 28 апреля мэрия в своем телеграм-канале.

"Обновлён список улиц и участков города, вошедших в зону ЧС. Это необходимо для дальнейшей работы по защите прав жителей, организации необходимых мероприятий и оказанию поддержки гражданам, чьи территории затронуты ситуацией. Постановление вступило в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 марта 2026 года", - говорится в публикации.

Постановление "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа "город Махачкала" от 28 марта 2026 года № 143 "О введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории городского округа "город Махачкала" датировано 28 апреля и размещено на сайте администрации.

В документе приведен список из 759 улиц, которые относятся к зоне действия режима ЧС. При этом в размещенном на сайте мэрии постановлении № 143 от 28 марта о введении режима ЧС не указан перечень улиц, включенных в зону ЧС. Согласно постановлению № 197, которым внесены изменения в постановление № 143, к зоне ЧС были отнесены 365 улиц.

Режим ЧС - порядок реагирования всех уровней власти при возникновении чрезвычайных ситуаций. О критериях оценки ЧС, уровнях реагирования, структурах и ресурсах для ликвидации последствий можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Режим чрезвычайной ситуации (ЧС)".

До этого отказали из-за того, что улицы нет в списке ЧС

По состоянию на 07.14 мск, под публикацией размещен лишь один комментарий, оставленный пользователем с ником NK. "Уже месяц закончился, никто не успеет получить. Специально под конец месяца добавили улицы, чтобы не успели. До этого отказали из-за того, что улицы нет в списке ЧС. Вся улица была почти по пояс в воде, света, воды не было восемь дней. Были полностью нарушены условия жизнедеятельности. Ни одного не встречал, который хоть какую-то выплату получил", - написал этот пользователь минувшей ночью.

Напомним, по официальным данным, к 27 апреля только 7654 человека из почти 234 тысяч заявителей в Дагестане получили выплаты в связи с наводнением.

В махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, посетовали местные жители.

"Пришёл отказ в выплате, так как наша улица не относится к списку пострадавших улиц. Хоть мы пострадали не так сильно, как многие люди, которые остались полностью без жилья, но попортилось немало. Нужно полностью менять полы, двери, делать заново ремонт, менять нижнюю часть кухни", - заявили они.

Проект "Монитор пациента и ЖКХ" назвал 16 территорий в Махачкале, жители которых уже обратились к ним в связи с отказом в выплатах после наводнения. Пользователи соцсети считают, что отказы носят массовый характер.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

