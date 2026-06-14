Участник акции протеста у здания Центризбиркома Армении объявил голодовку

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Собравшиеся у здания Центризбиркома Армении встретили криками "Позор" официальные итоги парламентских выборов. Чемпион мира по боксу Исраэл Акопкохян объявил голодовку, требуя провести новые выборы.

Как писал "Кавказский узел", Центризбирком Армении огласил окончательные данные после пересчета голосов, согласно им "Процветающая Армения" набрала 3,893% голосов, не преодолев проходной барьер в парламент. В парламент прошли три партии - "Гражданский договор" - 49,74% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,27%, а блок «Армения» — 9,92% Центризбирком рассматривает также вопрос о повторном голосовании на трех участках, где результаты были аннулированы. У здания ЦИК собрались сторонники оппозиции.

Чемпион мира по боксу Исраэл Акопкохян объявил голодовку в знак протеста против результатов выборов.

"Я всегда борюсь против несправедливости. У нас все отняли, в том числе, Родину, но не имеют права отнять голоса. Объявляю голодовку до проведения новых выборов", - привело его слова на акции протеста у здания Центризбиркома Армении "Новости Армения".

Акопкохян требует аннулировать текущие итоги и назначить новое голосование, пишет Yerevan Today.

Как следует из видео News.Am, на акцию протеста Акопкохян пришел в футболке с портретом Путина в черных очках и подписью "Армия России".

Акопкохян в 2007 году проводил голодовку перед зданием Центральной избирательной комиссии Армении, требуя аннулирования результатов парламентских выборов по избирательному округу №11. Тогда на парламентских выборах Исраэл Акопкохян набрал 5543 голоса. Победу в этом округе с 16598 голосами одержал депутат Национального Собрания Григор Маркарян.

Свое требование он мотивирует тем, что в день голосования на его глазах происходили серьезные нарушения.

После объявления окончательных итогов парламентских выборов представители оппозиции и их сторонники скандировали «Позор» и обвинили ЦИК в искажении результатов голосования, сообщает Armenia Today.

Они назвали членов комиссии «несостоявшимися художниками» и «исполнителями воли Алиева».

Блок «Сильная Армения» представил достаточные основания для признания недействительными результатов парламентских выборов, заявил третий номер избирательного списка блока Арам Вардеванян.



«Мы представили основания того, что результаты выборов должны быть признаны недействительными. Мы видели, какое отношение было проявлено к партии "Процветающая Армения". Согласно законодательству, должно было быть объявлено повторное голосование (на тех участках, где были аннулированы результаты выборов)», — заявил Вардеванян.



По его словам, нарушения, зафиксированные в ходе избирательного процесса, ставят под сомнение законность итогов голосования.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".