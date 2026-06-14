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18:01, 14 июня 2026

После пересчета голосов "Процветающая Армения" не проходит в парламент

Заседание Центризбиркома. Стоп-кадр трансляции Yerevan Today от 14.06.26, https://www.youtube.com/watch?v=S4ivjau8Dzo&t=8s

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Центризбирком Армении огласил окончательные данные после пересчета голосов, согласно им "Процветающая Армения" набрала 3,893% голосов, не преодолев проходной барьер в парламент. Центризбирком рассматривает также вопрос о повторном голосовании на трех участках, где результаты были аннулированы. У здания ЦИК собрались сторонники оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", оппозиционные партии "Процветающая Армения" и "Крылья единства", а также блок "Армения" потребовали от избиркома пересчитать голоса избирателей на 555 участках, а "Сильная Армения" - аннулировать итоги на одном из участков.  11 июня результаты голосования на двух избирательных участках в Армении аннулированы по решению Центризбиркома. "Процветающая Армения" в результате этого потеряла 213 голосов. Признаны недействительными результаты голосования на участке 12/13 в селе Абовян. Суд в Ереване отказался рассматривать иски партии "Процветающая Армения" в связи с решением Центризбиркома аннулировать итоги голосования на двух участках, но указал на необходимость проведения повторного голосования на этих участках. "Сильная Армения", "Процветающая Армения" и блок "Армения" обратились к сторонникам с призывом прийти сегодня вечером к зданию Центризбиркома. 

Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, по окончательным данным набрав 49,74% голосов. Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной, отметили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Центральная избирательная комиссия Армении подвела окончательные итоги парламентских выборов. 
Согласно утвержденным данным, партия «Гражданский договор» получила 49,7456% голосов, блок «Сильная Армения» — 23,2710%, а блок «Армения» — 9,9231%.

Партия «Процветающая Армения» набрала 3,893% голосов, не преодолев установленный для партий 4-процентный проходной барьер. Таким образом, политическая сила не войдет в Национальное собрание нового созыва, сообщает Armenia Today.

15 из 18 политических сил, участвовавших в выборах 7 июня 2026 года, не преодолели минимальный порог для прохождения в парламент (4% — для партий, 8% — для блоков, состоящих из двух партий, 10% — для блоков из трех и более партий). По информации ЦИК, в регистр избирателей Армении включены 2 507 216 человека. Явка составила 58,9%, в голосовании приняли участие 1 476 769 избирателей, информирует "Новости Армения".

Голоса партии "Процветающая Армения"  в результате пересчета увеличились на 147, однако поскольку результаты 3 участков были признаны недействительными, "Процветающая Армения" потеряла 222 голоса, в результате чего не проходит в парламент, пишет News.Am.

Силовики и участники митинга у здания Центризбиркома. Стоп-кадр видео News.Am от 14.06.26, https://www.youtube.com/watch?v=bSuz5Xm9tQ0Если на трех участках не состоится повторное голосование, то мандаты в новом Национальном собрании распределятся следующим образом: "Гражданский договор"  — 64 мандата, «Сильная Армения» — 29 мандатов, блок «Армения» — 12 мандатов.

У здания Центральной избирательной комиссии Армении сосредоточены полицейские силы, проходит митинг оппозиции в ожидании окончательного решения, следует из трансляции, которую ведет агентство.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна являются наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

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Автор: "Кавказский узел"

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