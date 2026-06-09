Победа партии Пашиняна на парламентских выборах выставила Кремль проигравшей стороной

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Лояльная Кремлю армянская оппозиция не смогла консолидироваться на выборах в Национальное собрание из-за слабого понимания российскими политтехнологами настроений армянского общества и внутриэлитных раскладов, считают опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Как информировал "Кавказский узел", партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны, набрав 49,81% голосов. Блок "Армения" оспорит результаты парламентских выборов 7 июня, заявил лидер объединения, второй президент страны Роберт Кочарян. Партия "Крылья единства" бывшего омбудсмена Армана Татояна инициировала процесс пересчета голосов.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". Армения продолжит курс на сближение с Евросоюзом, но сохранит членство в ЕАЭС и продолжит развивать отношения как с Россией, так и с другими государствами-участниками этого объединения, заявил 8 июня лидер "Гражданского договора" Никол Пашинян.

Ограничения на экспорт продукции в Россию утвердили позицию армянского электората

Российские власти всегда отличались слабой работой по проекции своего влияния на соседей, считает политолог Сергей Бойко.

"Эта слабость проявляется в том случае, если правящий режим в той или иной стране не "играет в поддавки". Слабое понимание настроений армянского общества и внутриэлитных раскладов, в конечном счете, привело к тому, что пророссийская оппозиция не смогла консолидироваться и в итоге по результатам выборов Кремль явно выглядит проигравшей стороной", – сказал Бойко корреспонденту "Кавказского узла".

Торговые запреты и угрозы со стороны российских властей сыграли скорее в пользу Пашиняна, который фактически выступил как символ суверенитета Армении, резюмировал Бойко.

Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая – свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Также был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, а ввоз рыбы из Армении существенно ограничен. Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а с 3 июня – на картофель, баклажаны, плоды семечковых культур и сухофрукты.

Несмотря на давление России электорат в Армении очень сильно поменялся, отметил старший научный сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня.

"Народ, который живёт в этой стране, подвержен, естественно, разному идеологическому воздействию. Наряду с этим, в Армению приехали многие релоканты, которые не лучшим образом характеризуют Россию, что тоже сказалось на внутренней настроенности избирателей Армении. У них появилось мнение, что ситуация в России не является для них наилучшей или образцом и почему на неё ориентироваться", – сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

Четверть голосов Блока Карапетяна – это неплохо для начала, продолжил Гуня. "Хотя он сам не является таким уж, скажем, привлекательным лидером по сравнению с Пашиняном. Но Карапетян, наверное, учтёт допущенные ошибки и будет в результате продвигаться вперёд, наращивая свой опыт", – отметил аналитик.

Власти России не стали ставить под сомнение результаты выборов в парламент Армении, чтобы не повышать накал в отношениях двух стран, полагает он. "Хотя, я думаю, конечно, фальсификации были. И я думаю, что их было много, достаточно много, но тем не менее в своей массе настрой населения в стране не такой критический для России, чтобы делать какие-то шаги по непризнанию выборов", – сказал Гуня.

Также он указал на недоработку российских политтехнологов. "У нас к аналитике относятся весьма и весьма спустя рукава. Но на самом деле исследований в Армении ни на муниципальном, ни на городском, ни на другом уровне не было. Не было проведено каких-нибудь регулярных опросов, отслеживающих динамику. У нас вообще в России политтехнологи фактически махнули рукой на науку, считая, что это ненужная вещь", – сказал в заключение Гуня.

Пашинян сохранил каналы коммуникации с Путиным

Накануне выборов в Армении было соревнование, в том числе за внимание Москвы, отметил научный сотрудник Каспийского института стратегических исследований (КИСИ) Александр Караваев.

"Но определенной ставки Кремль не делал. Если бы было принято жесткое решение "валить" Пашиняна, то Путин не принимал бы его в Москве, и не звонил за неделю до выборов поздравлять с днём рождения", – сказал Караваев корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик полагает, что в Москве уже было понимание, что Пашинян надолго. "Поэтому с ним не рвали, в то же время, не обеспечивали ему "прямой путь". Актив пророссийских партий и их финансовые источники тоже не рвали. Сохраняя возможность влияния в будущем", – указал Караваев.

По его мнению, благодаря различным инструментам влияния, Москве удалось сыграть в "распределенную политику".

"Российские медиаструктуры и СМИ поддерживали оппозицию и армянскую диаспору в РФ, создавая для них тем самым некоторое преимущество в предвыборной кампании. Таким образом, шансы на победу в столкновении с административным ресурсом Еревана слегка нивелировались – у оппозиции сохранялась надежда", – отметил Караваев.

В свою очередь, на высшем уровне Пашинян получил заверения в том, что он остаётся участником диалога и сохраняет каналы коммуникации с Путиным, продолжил аналитик.

"А это очень серьезный вклад в победу Пашиняна, в особенности для сознания сельских общин Армении – основной части избирателей. Кроме того, на будущее остаётся возможность "вернуть" его в традиционную колею взаимодействия Еревана с Москвой, отработанную десятилетиями: поддержка аффилированного бизнеса, личный интерес и так далее", – пояснил Караваев.

Тема ЕАЭС является фактором дисциплинарного воздействия на евроинтеграционную риторику группы Пашиняна, полагает он. "Таким образом, их приструнили, они же в свою очередь и так хорошо отыграли эту тему о взаимодействии с ЕС", – сказал Караваев.

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