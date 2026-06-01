Россельхознадзор распространил запрет ввоза на виноград и косточковые из Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Российские ограничения на ввоз продукции из Армении со 2 июня распространяются на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню. Введенный ранее запрет на поставки томатов и огурцов уже создал фермерам сложности с реализацией продукции.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая - свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Остановку ввоза в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" Роспотребнадзор объяснил "временной санитарной мерой" из-за выявленного превышения содержания химических веществ. Россельхознадзор объявил также о запрете на ввоз в Россию ряда коньяков и вин. Продукция из Армении не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, заявил Россельхознадзор. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал такие запреты обычной практикой, представители оппозиции увидели в действиях России политический подтекст.

Представитель Минэкономики Армении встретился с фермерами в селе Аршалуйс Армавирской области, которые перекрывали дорогу из-за отсутствия рынка сбыта томатов после запрета России на ввоз. Он рекомендовал им продавать урожай на специальных рынках в Ереване. Дорога занимает массу времени, а цены невысоки из-за импорта помидоров из Ирана, возразили фермеры.

Россельхознадзор объявил сегодня о новых "временных ограничениях" на плодоовощную продукцию из Армении, сославшись на "участившиеся случаи нарушений при поставках армянских фруктов". Ведомство раскритиковало проведенную в Армении реформу, в результате которой министерство сельского хозяйства страны было ликвидировано, а его полномочия были возложены на министерство экономики.

"Учитывая то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что министерство экономики Армении испытывает структурные проблемы и не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Со 2 июня запрет на ввоз в Россию распространяется на свежий виноград, а также плоды косточковых культур: абрикосы, сливы, персики, нектарины, вишню и черешню.

Крупные партии томатов предназначались для поставок в РФ

Фермеры, которые выращивали томаты для поставок на российский рынок, называют ситуацию со сбытом продукции плачевной. Армянский телеканал 5 TV Channel опубликовал сегодня сюжет под заголовком: "После закрытия российского рынка армянские помидоры гниют в теплицах". В нем отмечается, что май и июнь - пик сезона для производителей помидоров.

Фермер Самвел из Аршалуста, построивший теплицу для помидоров на кредитные средства, в сюжете выразил сожаление, что "помидоры обесценились и покупать их некому". Ранее предполагалось, что собранный урожай принесет хороший доход, с которого будет выплачен кредит, но теперь ему придется продавать томаты дешево.

Томаты до 30 мая были основной позицией, которую Армения поставляла в Россию, в 2025 году было экспортировано 11 тысяч тонн томатов, указала генеральный директор компании "Технологии роста" Тамара Решетникова.

По ее данным, в последние 7-8 лет в Армении строились теплицы для выращивания томатов с расчетом на их экспорт в Россию, а теперь производителям необходимо в кратчайшие сроки найти другой рынок сбыта продукции, как томатов, так и цветов, в частности, роз, гвоздик и тюльпанов. "От запрета Армения пострадает гораздо сильнее, чем Россия", - цитировало слова Решетниковой 30 мая издание "Фонтанка".

Эмбарго на фрукты и овощи спровоцировало политический спор в Facebook*

Публикация о запрете на ввоз в Россию томатов, огурцов, перца и клубники из Армении с 30 мая набрала на странице “Кавказского узла” в Facebook* 134 комментария. Обсуждение возможностей для сбыта армянской продукции вне России стало для комментаторов поводом обозначить свою политическую позицию.

Пользователи с российскими именами высказывали открытое злорадство в связи с запретом. Так, Алексей Галкин предложил армянским производителям “поговорить с Европой”. “И они с удовольствием заберут ваши помидоры и овощи. А свои отправит вам с пошлиной. Цена на европейские овощи будут значительно выше армянских. Следовательно граждане Армении будут покупать дороже чем свои. Но это же овощи свободной Европы”, - написал он.

Другие комментаторы сочли неприемлемым тон комментария, критикующего политический курс суверенного государства. “Самое время поерничать, правда, россиянин? Себе советов по выращиванию своих овощей от морковки не хотите дать в публичном пространстве?” - поинтересовалась Нина Хубиева. “У армян своих умников достаточно чтобы вы им что то советовали. Вы шутите, но они вполне могут экспортировать в Европу”, - заметил Firidun Abbasov.

“Армения в ответ на запрет помидоров в Россию сделает контрзапрет на ввоз в Россию через Армению более значимой продукции: чипов, комплектующих к компьютерам и пр. Армения перестанет быть третьей страной для ввоза подсанкционных продуктов. Прежде всего, для оборонного комплекса РФ. Что важнее?” - рассуждает Марина Киракосян.

“Вас пусть проблема овощей, фруктов, цветов и мин.воды из Армении особо не волнует! Хорошие и качественные продукты найдут своего потребителя!! Уж не сомневайтесь!!!! А запретами и запугиваниями вы не напугаете!!! Занимайтесь лучше своими проблемами в стране!!!” - заявила Элина Атасунц.

“А это только начало.Как будет решать эти проблемы Никол Пашинян со своим намерением вступить в Евросоюз? Россия поставила ультиматум.Тут надо решать.Иначе следующий его срок правления, если он победит, закончится раньше времени. Под давлением народа он просто сбежит из страны”, - предположил Владислав Авакян. “Что ж, если ради коньяка, помидора, абрикоса и цветка армянский гражданин должен пожертвовать своей независимостью, автономией, уважением и честью, - пусть пожертвует”, - написал пользователь Туры в Армению.

“Привыкайте к стандартам ЕС. Ваша сельхозпродукция, там не нужна. А уж соки и компоты, вообще можете вылить (...) Прощай, немытая Россия? Кажется так, скандируют в Ереване? А вот людей, настоящих трудяг очень жалко. Цена “свободы” высока…”, - позлорадствовала Tatyana Sapronova.

“Они сами разберутся без ваших шовинистских наставлений. Вы думаете у вас цены не подскочат? Все Закавказье вас всегда кормило, покупали все по дешевке, а теперь все изменится”, - ответил ей Husein Aliyev.

“К вашему сведению Китай сделал такой заказ на соки и компоты, что Армения могла удовлетворить только на 25-30%. Отличная возможность все посылать туда. Все разрешится это всего лишь вопрос времени.Просто Россия специально выбрала этот период, чтобы вызвать недовольство у населения и повлиять на выборы. И многие у нас это отлично понимают”, - возразила Jilavyian Jilavyian.

Некоторые комментарии были посвящены предположениям, как скажется запрет ввоза в РФ на ценах продукции для внутреннего потребителя. “Здесь есть и положительная сторона медали все цены упали и народ может покупать фрукты и овощи”, - считает Armen Fljyan.

“Не знаю у кого как, но вот какое наблюдение я сделал, проходя по по району: никакие цены, ни на клубнику, ни на помидоры, не опустились. Вывод можно сделать разный: что есть спрос на внутреннем рынке, и следовательно никакой проблемы сбыта нет, или что спекулятивные цены держатся высоко (как и всегда производители получают меньше выгоды, чем люди, занимающиеся перепродажей)”, - написал Армен Айрапетян.

Выборы в парламент Армении 7 июня фактически станут референдумом о будущем власти Никола Пашиняна и внешнеполитическом курсе страны. На кону сохранение власти действующей команды или ее переход к оппозиции, которая обещает пересмотреть ключевые решения последних лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах в парламент Армении. Кремль делает ставку на Карапетяна, но по закону он не может участвовать в выборах, указали ранее армянские политологи.

С проблемой поставок армянской продукции в Россию фермеры сталкивались и ранее. В августе 2025 года сотни фур с виноградом, сливами и персиками не были пропущены в Россию на КПП "Верхний Ларс" и были вынуждены вернуться в Армению, эта проблема носит политический характер, заявил депутат от оппозиции Гарник Даниелян.