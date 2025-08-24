×

Кавказский узел

RU EN
Главная   /   Лента новостей
12:47, 24 августа 2025

Армянские грузовики с фруктами не допущены в Россию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотни фур с виноградом, сливами и персиками не пропущены в Россию на КПП "Верхний Ларс" и вынуждены вернуться в Армению, эта проблема носит политический характер, заявил депутат от оппозиции. 

Сотни грузовиков с сельскохозяйственной продукцией, следовавших в Россию через территорию Грузии, вынужденно возвращаются в Армению, сообщил оппозиционный депутат парламента республики Гарник Даниелян.

«По нашим сведениям, с КПП „Верхний Ларс“ возвращаются сотни машин с сельхозпродукцией — сливами, персиками, виноградом. Перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах, связанных с фитосанитарией», — привело его слова РБК

Депутат сообщил, что  армянские аграрии несут значительные убытки. 

По его данным информации Даниеляна, водители некоторых грузовиков ожидают разрешения ситуации на границе, однако официальные лица пока не объяснили причины возврата машин и не уточнили, связано ли это с нарушением каких-либо таможенных, и какая именно сторона блокирует проезд.

Тщательным проверкам подвергаются и фуры с другими товарами, в частности, стройматериалами. Это затрудняет их въезд в Россию и является беспрецедентным случаем для данной сферы, отмечается в публикации.

"Очевидно, что проблема не только экономическая, но и имеет политический контекст", - говорится в публикации на странице Даниеляна в Facebook*.

К публикации приложено видео, на котором видны десятки фур, выстроившихся вдоль обочины.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2023 года власти Армении требовали созвать срочное совещание в рамках Евразийского экономического союза, так как Россия отказалась принимать более 30 машин с грузами, забраковав качество овощей, фруктов и цветов. 

Автор: "Кавказский узел"

