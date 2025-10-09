Георгий Киноян освобожден из-под стражи в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Армении отказались экстрадировать в Россию гражданина Грузии Георгия Кинояна, арестованного ранее по запросу российских властей.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Грузии Георгий Киноян, участвовавший в военных действиях на территории Украины, был задержан в Армении. Армянские правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека, требуя приостановить процедуру экстрадиции Кинояна в Россию.

29-летний Георгий Киноян был арестован 3 сентября 2025 года после пересечения границы Грузии и Армении, он направлялся в Армению с родителями. РФ объявила его в розыск по обвинению в участии в боевых действиях против России на территории Украины, 25 октября 2024 года Георгий Киноян был заочно осужден в Донецкой области и приговорен к семи годам лишения свободы. После ареста Киноян был отправлен под стражу на 40 дней, и власти Армении автоматически уведомили РФ о задержании разыскиваемого лица.

Правозащитники в Армении добились освобождения Георгия Кинояна из-под стражи, процедура его экстрадиции в Россию отменена, сообщил дипломат, председатель Армянской общинной платформы Грузии Георгий Тумасян.

"Георгий Киноян на свободе! Армения отказалась от его экстрадиции в Россию, поскольку это будет представлять для него угрозу", - написал Тумасян на своей странице в Facebook* поздно вечером 8 октября.

Он поблагодарил правозащитников из Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артура Сакунца и Ани Чатинян за эффективную правовую помощь Кинояну.

Тумасян также добавил, что надеется на аналогичное решение в отношении еще одного гражданина Грузии, арестованного в Армении по запросу России, - Вано Сабашвили. О задержании его в Армении стало известно 6 октября. По словам друзей, Сабашвили был арестован еще 9 сентября, в Армению он приехал в связи со служебной командировкой, не зная, что находится в международном розыске по запросу России.

Сабашвили в течение восьми лет служил в вооруженных силах Грузии. После начала военных действий на территории Украины он добровольно присоединился к одному из международных подразделений украинской армии, впоследствии вернулся на родину, пишет "Грузия Онлайн".

Вано Сабашвили, как и Георгия Кинояна ранее, суд в Армении отправил под стражу на 40 дней, отмечается в публикации Telegram-канала Tbilisi life.