Адвокаты Кинояна потребовали от властей Армении не экстрадировать его в Россию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армянские правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека по делу Георгия Кинояна. Его адвокаты потребовали приостановить процедуру экстрадиции в Россию.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Грузии Георгий Киноян, участвовавший в военном конфликте на территории Украины, был задержан в Армении. 25 октября 2024 года Георгий Киноян был заочно осуждён в Донецкой области и приговорён к семи годам лишения свободы.

Гражданин Грузии Георгий Киноян, воевавший на Украине, находится в предварительном заключении уже седьмой день. В Минюсте Армении заявили, что рассмотрение его дела не началось, сообщает телеканал Pirveli. По словам адвоката, запрос направлен в Генеральную прокуратуру и министерство юстиции Армении. "В случае экстрадиции Кинояна в Россию существуют риски его незаконного наказания и нарушения основных прав человека", — заявил адвокат телеканалу.

"Вчера мы уже направили запрос в Генеральную прокуратуру и министерство юстиции о немедленном освобождении Георгия Кинояна, поскольку он незаконно задержан, поскольку приговор был вынесен незаконно оккупированным донецким судом. Сейчас мы готовим заявление, которое будет направлено в Европейский суд по правам человека, чтобы можно было незамедлительно принять меры по освобождению Кинояна, поскольку в случае экстрадиции Кинояна в Россию существуют риски его незаконного наказания и нарушения основных прав человека", - сообщил правозащитник Артур Сакунц в эфире телеканала.

"Мы не будем обращаться в посольство Грузии. Грузия сама может действовать дипломатично. Могу заранее с уверенностью сказать, что экстрадиции не будет. По нашему мнению, Армения не выдаст гражданина Грузии России", - добавил он.

29-летний Георгий Киноян был арестован днём 3 сентября 2025 года после пересечения границы Грузии и Армении. Он направлялся в Армению с родителями. Информацию об этом распространила его семья. Российская Федерация объявила его в розыск по обвинению в участии в боевых действиях против России на территории Украины. В настоящее время он отбывает 40-дневный срок предварительного заключения и ему грозит экстрадиция в Россию. Власти Армении автоматически уведомили Российскую Федерацию о задержании лица, разыскиваемого Россией. Армянская сторона до сих пор не получала прямого запроса об экстрадиции от России, что является стандартной процедурой.

По словам брата задержанного, его адвокат еще не был в тюрьме, а грузинская сторона, по его словам, подала апелляцию в министерство юстиции и министерство иностранных дел, сообщил телеканал.