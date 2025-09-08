Задержанному в Армении гражданину грозит экстрадиция в Россию

Семья задержанного обвинила грузинских пограничников в том, что при въезде в Армению, они не предупредили Гиорги Кинояна о грозящей опасности.

Как писал "Кавказский узел" , в мае МВД Армении разрешило активисту из Казани Марку Серову покинуть страну через границу с Грузией. Ранее он был задержан на границе Грузии и Армении. После этого его отпустили под подписку о невыезде из Армении. В России Серов находится в розыске по делу о вандализме по мотивам политической ненависти.

Гражданин Грузии Гиорги Киноян, участвовавший в военном конфликте на территории Украины был задержан в Армении. 25 октября 2024 года Гиорги Киноян был заочно осуждён в Донецкой области и приговорён к семи годам лишения свободы.

В Армении, куда Киноян въехал через Грузию, он был помещен под стражу сроком на 40 дней, в течение которых Россия должна представить доказательства и документы, необходимые для его экстрадиции, сообщил Jamnews.

«Я был в посольстве Грузии в Армении, но на данном этапе ответа нет. Мне сказали, что у них есть информация, соответствующие структуры работают, однако никто не связался ни со мной, ни с другими членами семьи», — цитирует слова брата Кинояна телеканал «Пирвели».

Семья Кинояна утверждает, что грузинские пограничники пропустили его через границу, не сообщив, что он находится в международном розыске по «красному циркуляру» Интерпола по запросу России. По словам семьи, если бы его предупредили, Киноян не покинул бы территорию Грузии. Однако, по информации МВД, Россия разыскивала Георгия Кинояна не по циркуляру Интерпола, а объявлен через систему DESETE, которой пограничники не имеют доступа, поскольку Грузия не является членом СНГ.

Отметим, что иностранные граждане могут избежать экстрадиции из Армении, если в суде будут доказаны риски бесчеловечного отношения и пыток в стране, объявившей розыск, заявили ранее "Кавказскому узлу" правозащитники, комментируя задержание других активистов, объявленных в розыск по политическим статьям.