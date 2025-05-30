Марк Серов смог вернуться в Грузию

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МВД Армении разрешило активисту из Казани Марку Серову покинуть страну через границу с Грузией. Серов, который в России объявлен в розыск по делу о вандализме по политическим мотивам, уже прибыл в Грузию.

Как писал "Кавказский узел" казанский активист Марк Серов, живущий в Грузии, был задержан на границе Грузии и Армении 10 мая. После этого его отпустили под подписку о невыезде из Армении. В России Серов находится в розыске по делу о вандализме по мотивам политической ненависти.

Задержанный в Армении российский политический активист Марк Серов вернулся в Грузию, сообщил он корреспонденту «Кавказского узла».

"Все прошло спокойно. Минут пять подержали на паспортом контроле. Армянский пограничник спрашивал, какие проблемы в России, все ли нормально сейчас. Планирую ли я еще возвращаться в Армению. Я ответил, что нет, не планирую. Посовещались с коллегой из другого окна, с пограничником. Потом поставил штамп. Минут пять все заняло максимум. И пожелал удачи", - сообщил он.

По словам Серова, он получил письмо от МВД Армении, в котором говорилось, что он может уехать только в Грузию.

"С собой было письмо от МВД Армении. Там по-армянски написано, что выезд разрешен, ограничение снято, можете покинуть Армению через границу с Грузией. Вот конкретно, конкретная граница. Ни в Россию, ни в Турцию куда-то там на самолете нельзя", - рассказал он.

В настоящее время Серов находится в Грузии.

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