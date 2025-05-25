Силовики запретили выезд российскому активисту из Армении

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Казанский активист Марк Серов, проживающий в Грузии, был задержан на границе с Арменией. После этого его отпустили под подписку о невыезде, покинуть страну он не может. В России Серов находится в розыске по делу о вандализме по мотивам политической ненависти.

Активист из Казани Марк Серов был задержан на границе с Грузии и Армении 10 мая. "Он с подругой поехал в Армению из Тбилиси и с тех пор не может выехать обратно. По прибытию в Армению Марка задержали прямо на границе, доставили в отдел полиции, после чего выдали подписку о невыезде", - сообщается в Telegram-канале "Россияне Батуми".

Во время проживания в Грузии Серов публично осуждал действия властей России на Украине, волонтерил в украинских организациях и фондах, организовывал акции в Тбилиси. "Вот уже 2 недели Марк вынужден находиться в Ереване, искать жилье, обеспечивать бытовые траты. Марк пытается найти временную работу, однако пока этого сделать не удалось, а средства у него заканчиваются", - подчеркивается в сообщении.

Правозащитные организации "Ковчег" и "Хельсинкская гражданская ассамблея" оказывают Серову в Армении ему юридическую помощь, чтобы обжаловать задержание и отменить действие подписки о невыезде, указано в сообщении.

О том, что Серов объявлен в России в розыск, ранее сообщали СМи. Так, издание 116.ru писало, что карточка Серова, который покинул Россию, появилась на сайте ведомства. В ней указано, что он разыскивается по уголовной статье. В апреле 2023 года у Серова прошел обыск по уголовному делу о вандализме по политическим мотивам. Предположительно, ему поводом для уголовного преследования стало пацифистское граффити в подземном переходе, говорится в публикации от 23 мая 2023 года.

Как писал "Кавказский узел", иностранные граждане могут избежать экстрадиции, если в суде будут доказаны риски бесчеловечного отношения и пыток в стране, объявившей розыск, заявили правозащитник Артур Сакунц и юрист-международник Ара Казарян, комментируя задержание других активистов, объявленных в розыск по политическим статья.

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