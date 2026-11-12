Правозащитники указали на ответственность властей в смерти Арсена Геворгяна

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Власти несут ответственность за состояние находящихся в заключении людей, указали правозащитники, комментируя смерть арестованного представителя "Сильной Армении" Арсена Геворгяна. Они отметили, что арестованные и осужденные сталкиваются с невозможностью получить квалифицированную медпомощь, а помещение под стражу используется необоснованно широко.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября в ереванском СИЗО "Нубарашен" умер Арсен Геворгян (также упоминается в СМИ как Геворкян - прим. "Кавказского узла"), кандидат от оппозиционной партии "Сильная Армения" на пост главы общины Степанаван. Он был арестован 21 октября по обвинению в подкупе избирателей, которое отвергал. По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт, при этом в партии возложили ответственность за произошедшее на инициаторов уголовного преследования оппозиционеров. Ранее он не жаловался на состояние здоровья.

По версии Антикоррупционного комитета, перед муниципальными выборами Геворгян при содействии других лиц передал деньги нескольким десяткам избирателей в обмен на голосование за "Сильную Армению". Сам политик отверг обвинения. Его адвокаты заявили, что средства предназначались для предвыборных расходов и передавались между представителями одной политической силы.

Смерть Арсена Геворгяна поставила вопрос о применении заключения под стражу и состоянии медицинской помощи в пенитенциарных учреждениях Армении. Правозащитники заявляют о необходимости всестороннего расследования и не исключают ответственности государственных структур.

Минюст отчитался о расследовании смерти Геворгяна

По факту смерти Арсена Геворгяна Следком возбудил уголовное дело, а для установления обстоятельств и причин смерти предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу, сообщила на брифинге министр юстиции Армении Србуи Галян. По ее словам, "за время пребывания в уголовно-исполнительном учреждении Арсен Геворгян не жаловался на состояние здоровья".

По словам Галян, в 2025 году в пенитенциарных учреждениях Армении скончались 20 заключенных, а в 2026 году, вместе с Арсеном Геворгяном - четверо. Министр добавила, что «к сожалению, подобные инциденты происходят как во всем мире, так и в пенитенциарных учреждениях».

Правозащитник призвала установить ответственность властей за смерть Геворгяна

Соучредитель конституционного движения «Нжар», правозащитник Нина Карапетянц считает, что «обстоятельства дела Арсена Геворгяна могут свидетельствовать о политическом преследовании».

«Для такой оценки необходимо учитывать не только основания уголовного преследования, но и методы задержания, обращение с человеком, а также демонстративное распространение видеозаписей задержания. Важно учитывать, когда человек начинает подвергаться преследованию, в связи с какими политическими процессами, а также какими методами осуществляется задержание. Нарушение правовых и этических норм при действиях государственных органов также должно учитываться», — сказала Карапетянц корреспонденту "Кавказского узла".

Она также подчеркнула, что смерть Арсена Геворгяна должна быть всесторонне расследована, добавив, что «в зависимости от установленных обстоятельств ответственность может затрагивать министерство юстиции, министерство здравоохранения, руководство пенитенциарного учреждения и судебные органы.

«В более широком смысле ответственность за смерть Геворгяна несут действующие власти», - заявила Карапетянц.

Она считает необходимым выяснить, «учитывалось ли состояние здоровья Геворгяна при избрании меры пресечения, своевременно ли ему оказывали медицинскую помощь и были ли предприняты все необходимые меры для предотвращения смерти». Правозащитник не исключает, что «ухудшение его состояния могло быть связано с ненадлежащим обращением, психологическим или физическим воздействием, потому, необходимо тщательное следствие».

При этом она выразила сомнение в готовности действующих властей обеспечить полноценное расследование, если оно может выявить ответственность государственных структур.

«Я не верю, что подобные дела получают полноценное расследование при той власти, в период правления которой произошла смерть человека. Власти, как правило, не склонны признавать собственную ответственность и выявлять возможную вину своих представителей. Подобные дела начинают раскрывать уже при следующих властях», - заявила Карапетянц.

Использование заключения под стражу зачастую чрезмерно

Правозащитник Артур Сакунц, комментируя смерть Арсена Геворгяна и необходимость расследования её обстоятельств, обратил внимание на чрезмерно широкую практику применения заключения под стражу в Армении, на которую неоднократно указывал Совет Европы.

По его словам, необходимо выяснить, рассматривал ли суд возможность применения альтернативных мер пресечения и насколько обоснованным было решение об аресте Геворгяна. При этом сам факт уголовного преследования не должен автоматически означать необходимость заключения человека под стражу. Главный вопрос — соразмерность избранной меры пресечения конкретным обстоятельствам дела, независимо от того, является ли человек политическим деятелем или обычным гражданином, считает Сакунц.

Он также подчеркнул необходимость всестороннего расследования причин смерти. Следует установить, насколько своевременно и качественно была оказана медицинская помощь, были ли соблюдены требования безопасности в пенитенциарном учреждении и не привело ли возможное бездействие государственных органов к трагедии, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению правозащитника, расследование должно установить все обстоятельства произошедшего и определить, несет ли государство юридическую ответственность за смерть человека.

Заключение под стражу не должно превращаться в наказание до вынесения приговора

Руководитель общественной организации «Журналисты за права человека» Жанна Алексанян считает, что ответственность за смерть Арсена Геворгяна должна быть предметом тщательного расследования. По ее словам, государство обязано обеспечивать безопасность, надлежащие условия содержания и своевременную медицинскую помощь людям, находящимся под стражей.

«Заключение под стражу не должно превращаться в наказание до вынесения приговора. Необходимо выяснить, в каких условиях содержался Арсен Геворгян, какую медицинскую помощь ему оказывали и насколько своевременно реагировали на возможные проблемы со здоровьем. Даже если человек не жаловался, это не освобождает государство от ответственности за его жизнь и здоровье. Государство обязано заботиться об их здоровье, обеспечивать надлежащие условия содержания и своевременную медицинскую помощь. Это прямо вытекает из обязательств государства по Европейской конвенции по правам человека», - сказала правозащитник корреспонденту "Кавказского узла".

Происходящее в Армении связано, в том числе, с атмосферой безнаказанности, враждебности и ненависти по отношению к оппозиции. Особенно тревожно, что подобный случай произошел с оппозиционным деятелем.

Комментируя заявление министра юстиции Србуи Галян об отсутствии жалоб со стороны заключенного, Алексанян расценила его как «попытку заранее снять ответственность с государственных органов, и с себя лично».

"Я много лет занимаюсь защитой прав осужденных и заключенных и хорошо знаю, что происходит в пенитенциарных учреждениях. Утверждение об отсутствии жалоб вызывает вопросы, даже если человек не обращался с жалобами, это не снимает с государства обязанности следить за его здоровьем. Мне звонят многие заключенные, которые рассказывают о своём состоянии. В целом ситуация с медицинской помощью в местах лишения свободы вызывает серьезную обеспокоенность. Люди фактически остаются один на один со своими проблемами, сталкиваясь с безразличием. В некоторых случаях чтоб добиться посещения врача, заключенные проводят голодовку месяц, а то и больше. Считаю, что происходящее в Армении связано, в том числе, с атмосферой безнаказанности, враждебности и ненависти по отношению к оппозиции. Особенно тревожно, что подобный случай произошел с оппозиционным деятелем. Именно поэтому расследование смерти Арсена Геворгяна должно проходить под строгим контролем. Необходимо тщательно изучить все обстоятельства, внимательно следить за ходом экспертиз и проверить каждую возможную версию произошедшего. Ничего нельзя оставлять без внимания», - отметила правозащитник.