Армянские юристы сочли риск преследования одним из препятствий экстрадиции россиян

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Гражданин России Роман Шкловер был задержан в Ереване без правовых оснований, после его освобождения правозащитники намерены обжаловать его задержание. Иностранные граждане могут избежать экстрадиции, если в суде будут доказаны риски бесчеловечного отношения и пыток в стране, объявившей розыск, заявили правозащитник Артур Сакунц и юрист-международник Ара Казарян.

Как писал "Кавказский узел", 21 октября силовики в Ереване задержали гражданина России Романа Шкловера по делу о публичном оправдании терроризма. Это деяние не является преступлением в Армении, а задержание по политическим мотивам грубо нарушает права человека, заявил правозащитник Артур Сакунц. В ночь на 22 октября Шкловер был освобожден.

Роман Шкловер освобожден из-под стражи, подтвердил глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц. Он отметил, что правовые основания для задержания и ареста Шкловера отсутствуют. По его словам, правозащитники обжалуют задержание россиянина.

"Шкловера незаконно лишили свободы, продержав в полиции 12 часов, тогда как закон предусматривает шесть часов задержания, после чего должно быть решение о 72-часовом аресте. Наши юристы собирают документы, на каком основании его задержали, на каком основании освободили. Получается, если бы не шумиха, Шкловер незаконно арестовали бы. Последовательные действия гражданского общества помогают избежать экстрадиции россиян, преследуемых по политическим мотивам", - подчеркнул правозащитник.

У Шкловера есть все основания обратиться за убежищем, добавил Сакунц.

Глава правозащитной организации рассказал, что армянский суд в случае обнаружения лица в розыске, принимает решение о заключении под стражу. "Это абсурдная практика. Армянское законодательство предусматривает альтернативные меры пресечения – домашний арест, подписка о невыезде, административный надзор. Но суд беспрекословно руководствуется решением иностранного государства о взятии под стражу. Не может решение иностранного государства имеет большую правовую силу, нежели армянское законодательство", - сказал Сакунц.

Он считает, что Армения должна выйти из соглашения СНГ о правовой помощи. "Этот договор в содержательном плане противоречит Конституции Армении. В случае задержания иностранца в розыске армянские правоохранители должны проинформировать страну и ожидать запроса на экстрадицию. Но документы могут быть получены через месяцы. И все это время иностранец должен быть под стражей", - пояснил правозащитник.

По официальным данным, с 2020 года по октябрь 2024 года Армения экстрадировала 11 человек, сообщил Сакунц.

"Из них с 2022 года по 2024 года экстрадировали пятерых россиян, разыскиваемых, в частности, за убийство, мошенничество, покушение на убийство. Однако об этих случаях не было известно. Но даже если речь о рецидивистах, суд прежде, чем одобрить экстрадицию, должен был убедиться, что в стране, запросившей экстрадицию, риск бесчеловечного отношения и пыток отсутствуют. Степень вины не дает основание безоговорочно экстрадировать. Более того, каждый случай, суд должен рассматривать индивидуально», - уверен он.

Юрист-международник Ара Казарян отметил, что решение об экстрадиции принимает суд с учетом рисков политического преследования в случае экстрадиции.

"Армения обязана экстрадировать, однако Европейская конвенция по правам человека запрещает экстрадицию, если есть угроза преследования. Запрещается также экстрадиция лица, получившего убежище или статус беженца", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

При наличии в уголовном деле рисков бесчеловечного отношения и пыток защита может обратиться в ЕСПЧ, требуя приостановить процедуру экстрадиции, добавил Казарян.

Напомним, в Армении неоднократно задерживали граждан России, объявленных на родине в розыск по политическим делам. Так, в июле силовики в Армении задержали педагога из Подмосковья Наталью Таранушенко, объявленную в розыск по уголовному делу о фейках про армию. Позже женщину отпустили под обязательство о явке. Юристы и правозащитники, опрошенные "Кавказским узлом", указали на риск внесудебной экстрадиции людей, к которым у Москвы есть особый интерес. Соглашение о правовой помощи России не соответствует международным обязательствам Армении и должно быть признано антиконституционным, заявили правозащитник Артур Сакунц и адвокат Ани Чатинян.

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