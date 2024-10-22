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11:03, 22 октября 2024

Роман Шкловер отпущен на свободу

Полиция Армении. Скриншот фото https://caliber.az/media/photos/normal/db131fd8b237a6874e892d7b83da45d6.jpeg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью освобожден из-под стражи гражданин России Роман Шкловер, задержанный ранее в Ереване силовиками по возбужденном на его родине делу о публичном оправдании терроризма.

Как информировал "Кавказский узел", 21 октября силовики в Ереване задержали гражданина России Романа Шкловера по делу о публичном оправдании терроризма. Это деяние не является преступлением в Армении, а задержание по политическим мотивам грубо нарушает права человека, заявил правозащитник Артур Сакунц.

Сегодня ночью силовики в Ереване освободили из-под стражи Романа Шкловера, сообщил телеграм-канал "Русская диаспора Армении".

Шкловер был освобожден в полночь, 21 октября он сообщил, что его арестовали на три дня и что будет помещен в изолятор временного содержания. В итоге этого не случилось, отметил телеграм-канал "RusNews".

Напомним, в Армении неоднократно задерживали граждан России, объявленных на родине в розыск по политическим делам. Так, в июле силовики в Армении задержали педагога из Подмосковья Наталью Таранушенко, объявленную в розыск по уголовному делу о фейках про армию. Позже ее отпустили под обязательство о явке.

Опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники  указали на риск внесудебной экстрадиции людей, к которым у Кремля есть особый интерес. Соглашение о правовой помощи России не соответствует международным обязательствам Армении и должно быть признано антиконституционным, заявили правозащитник Артур Сакунц и адвокат Ани Чатинян.

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Автор: "Кавказский узел"

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