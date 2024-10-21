Россиянин задержан в Ереване по делу о публичном оправдании терроризма

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Силовики в Ереване задержали гражданина России Романа Шкловера по делу о публичном оправдании терроризма. Это деяние не является преступлением в Армении, а задержание по политическим мотивам грубо нарушает права человека, заявил правозащитник Артур Сакунц.

Как писал "Кавказский узел", в Армении неоднократно задерживали граждан России, объявленных на родине в розыск по политическим делам. Так, в июле силовики в Армении задержали педагога из Подмосковья Наталью Таранушенко, объявленную в розыск по уголовному делу о фейках про армию. Позже женщину отпустили под обязательство о явке. Юристы и правозащитники, опрошенные "Кавказским узлом", указали на риск внесудебной экстрадиции людей, к которым у Москвы есть особый интерес. Соглашение о правовой помощи России не соответствует международным обязательствам Армении и должно быть признано антиконституционным, заявили правозащитник Артур Сакунц и адвокат Ани Чатинян.

Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим мотивам, так как в этих странах высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, указали в марте правозащитники.

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц рассказал, что правозащитники получили сообщение от россиянина Романа Шкловера о его задержании.

"Наша правозащитная организация взяла на себя защиту интересов и прав Шкловера", - заявил он "Кавказскому узлу". По его словам, Шкловер на данный момент находится в изоляторе временного содержания.

Шкловера задержали сегодня утром на Площади Республики. В полиции заявили, что россиянин объявлен в федеральный розыск по подозрению в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса России – публичное оправдание терроризма, проинформировал телеграмм-канал «Русская диаспора Армении».

"Шкловер арестован по подозрению в деянии, которое в Армении преступлением не считается. Его арестовали в рамках незаконного договора СНГ о взаимной правовой помощи", - отметил Сакунц.

Правозащитник считает, что Армения должна выйти из этого соглашения.

"Диктаторские режимы, подписавшие этот договор, пользуются им для политического преследования инакомыслящих за рубежом. Арест в Армении по политическим мотивам – грубейшее нарушение прав человека, а если Армения одобрит экстрадицию, поставит под угрозу безопасность и жизнь человека. Согласно Конституции Армении, армянскому законодательству, международным договорам и конвенциям, ратифицированным Арменией, никто не может быть экстрадирован в страну гражданства, если есть обоснованные опасения или подозрения, что человек может быть подвергнут пыткам, жесткому и бесчеловечному отношению или наказанию", - подчеркнул Сакунц.

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