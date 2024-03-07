Правозащитники сочли Южный Кавказ ненадежным убежищем для россиян

07 марта 2024, 18:30

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Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, так как в них высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", грузинские полицейские выдали России мусульманина Илькина Меликова, который просил политическое убежище в стране из-за преследования на родине по делу о терроризме. По его словам, спустя несколько дней после отказа суда первой инстанции предоставить убежище его силой отвезли на КПП и передали российским пограничникам.

Осенью 2023 года в Грузии пропал россиянин Рафаил Шепелев. В ноябре выяснилось, что он находится во Владикавказе по делу о терроризме. Полиция Грузии заявила, что Шепелев сам приехал к селу Кирбали, пересек линию разграничения и направился вглубь территории Южной Осетии, которую не контролируют власти Грузии, заявило МВД.

Выдача грузинскими властями россиян Илькина Меликова и Рафаила Шепелева, а также похищение из Армении контрактника Дмитрия Сетракова говорят о том, что Южный Кавказ – недостаточно надежное убежище для тех, кто заявляет о политическом преследовании, считает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Эти кейсы показывают, что страны Южного Кавказа не могут быть безопасным местом для тех россиян, которые преследуются властями России. Насколько я понимаю, все эти страны - участники конвенции ООН о статусе беженца, и одно из ее требований – серьезно рассмотреть каждый кейс и историю иностранного гражданина, который заявляет о преследовании. Все эти истории индивидуальны. Государства не имеют права выдавать граждан без серьезного изучения их ситуации, даже если есть требование об экстрадиции. Но на примере этих историй мы видим, что государства поступают иначе", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, это связано с нежеланием стран Южного Кавказа осложнять отношения с Россией. "Им в таких случаях легче просто выдать человека и не иметь проблем с таким соседом как Россия. Сами эти страны не хотят принимать меры по защите людей, которые к ним обращаются за помощью. Если это граждане РФ, то в первую очередь возникает политическая целесообразность выдачи гражданина РФ. То есть в дело вступает политика, а тут индивидуальные интересы граждан уступают свое место глобальным интересам государства", - отметила она.

При этом она напоминает, что был и положительный кейс в отношении уроженца Чечни, выдачи которого требовала Москва. "Салмана Мукаева армянский суд постановил не выдавать России. Такие случаи тоже бывают. Но это скорее исключение из правил, к сожалению", - указала Ганнушкина*.

Уроженец Грозного Салман Мукаев был вынужден бежать из Чечни после пыток: в феврале 2020 года силовики заставили его признаться в связях с мужчинами и подписать бумагу о сотрудничестве. Мукаев покинул Россию, при этом он был объявлен в розыск и опасался выдачи, об этом он заявил в декабре 2021 года. В августе 2022 года заявление о пытках Следком Чечни перенаправил в ведомство, на сотрудников которого и жаловался Мукаев. В мае 2023 года стало известно, что Мукаев оказался под угрозой депортации из Армении. Возвращение выходца из Чечни Салмана Мукаева в Россию угрожает его свободе и личной неприкосновенности, заключил административный суд Еревана, обязав миграционную службу предоставить ему убежище. Подробности дела Салмана Мукаева собраны в справке "Кавказского узла".

Правозащитник Центра защиты прав человека "Мемориал"* на условиях анонимности сообщил, что также считает страны Южного Кавказа ненадежными для получения убежища от преследования российских правоохранительных органов. "То, что их выдали стране, откуда они бежали, говорит о ненадёжности этих стран для убежища. Если спецслужбы других стран успешно действуют на территории этих стран, думаю, тут вина служб национальной безопасности, которые не хотят защищать просителей убежища", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он полагает, что есть две причины такого отношения к россиянам, которые преследуются на родине. "Возможно, есть политическая причина. Но не исключаю, что может быть, страны Южного Кавказа так поступают, чтобы другие не приезжали к ним просить убежище. Чтобы отпугнуть. Зачем лишняя головная боль", - предположил он.

Он отмечает, что получать убежище тяжело и в Европе. "Сейчас очень трудно, особенно выходцам Северного Кавказа, особенно из Чеченской республики, получить убежище везде. В европейских странах, первое обращение, всегда отказное. Долго приходится доказывать опасность возвращения в Россию. Сколько было трагических депортаций. Что касается положительного решения армянских властей в отношении уроженца Чечни, то это, думаю, стало результатом общественного резонанса", - добавил правозащитник.

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова считает, что все случаи необходимо рассматривать отдельно. "Наверное, все эти случаи стоит рассматривать индивидуально, потому что по статье за терроризм многие страны выдавали военных и контрактников-дезертиров, также часто выдают соседние страны. Бывают и исключения, но в общем ситуация не простая для тех, кто хочет убежать. Хотя, недавно Армения отказалась выдать преследуемого из Чечни. Южный Кавказ - крайне ненадежное место для беглецов, чья свобода или жизнь находится под угрозой", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, российским спецслужбам легче отслеживать беглецов в странах Южного Кавказа. "В этих странах легче отслеживать, договариваться, вывозить людей. Не всегда страны готовы идти на конфликт. Но, учитывая, что очень много активистов там нашли пристанище, иногда постоянное, иногда то, которое помогло определиться с будущими шагами, это очень важно", - отметила она.

В Кризисной группе СК SOS* считают, что по трем случаям сложно судить об общих тенденциях. "Я бы рассматривала их индивидуально, прежде всего потому, что два из них относятся к одной стране, а третий - к другой, реалии в каждой из них достаточно разные и не одинаков уровень взаимоотношений с Россией. Да, в числе прочих рекомендация для российских политических беженцев -- это выбор более безопасных и менее связанных с Россией стран. В целом в Армении и Грузии проживает множество российских граждан, уехавших после начала <военной операции> по политическим причинам. Три случая - недостаточно, чтобы говорить, что в эти страны нельзя ехать вовсе как, например, в случае с Беларусью, где риск быть выданным по политическим мотивам крайне высок, а случаи носят системный характер. Тем не менее, людям с серьезными рисками по политическим делам однозначно стоит рассматривать для долгосрочной миграции более безопасные страны", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь организации Александра Мирошникова.

Дмитрий Сетраков был мобилизован 24 сентября 2022 года, 22 апреля 2023 года он самовольно оставил часть и скрывался, однако 11 октября 2023 года сдался с повинной и находился в воинской части корпуса военной полиции. К правозащитникам он обратился в начале ноября, они помогли ему уехать в Армению. 7 декабря 2023 года его задержали в Гюмри. Правозащитники сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали Дмитрия за самовольное оставление части и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри, отметив, что полномочиями лишать свободы наделены исключительно армянские правоохранительные структуры. 19 декабря 2023 года стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Советник генпрокурора Армении сообщила, что ведомство не получало ходатайства о задержании, аресте и экстрадиции Дмитрия Сетракова в Россию. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

Продолжительное сотрудничество силовых структур России со своими коллегами из стран Южного Кавказа позволяют им проводить успешные операции в этих странах, полагает Мирошникова. "Сказывается долгая история взаимоотношений с Россией и ее правоохранительными и следственными органами. Влияние российских спецслужб в Армении и Грузии, к сожалению, остается высоким и позволяет им в некоторых, пусть и редких случаях проводить успешные операции. Тем не менее, я бы не стала говорить об отсутствии политической воли соблюдать права любых граждан у властей Армении и Грузии. Мы, исходя из своей практики, можем сказать, что Армения и Грузия, напротив, взяли курс на отдаление от России. Так, например, Армения отказала России в экстрадиции нашего подзащитного чеченца Салмана Мукаева. Грузия охотно приняла четырех сестер из Дагестана, которых российские пограничники пытались вернуть родственникам, после пересечения границы от грузинских правоохранителей поступило предложение о возможной дополнительной защиты для девушек, если родственники продолжат преследование на территории Грузии", - подчеркнула она.

29 октября 2022 года пограничники в Северной Осетии отказались пропускать в Грузию четырех сестер из Дагестана, сбежавших от домашнего насилия и удерживали их на пропускном пункте до приезда родственников. Они просили не возвращать их родным, опасаясь, что те ищут их, "чтобы убить". 30 октября 2022 года девушек пропустили на территорию Грузии. Девушки рассказали, что регулярно подвергались в семье побоям. "Ты никогда им не угодишь, потому что нет единых четких правил, и если ты девушка, то ты всегда плоха. Ты обязана подстраиваться под все сразу и, если выделяешься хоть чем-нибудь или имеешь свое мнение, будет конфликт, тебе будут закрывать рот и заставлять быть такой, какой им хочется", – рассказала ранее Аминат Газимагомедова. По словам адвоката Маннаповой, "сестер дома избивали страшно". Как утверждают девушки, им сделали обрезание, когда им было по пять-семь лет, – без наркоза в частном доме, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о побеге четырех сестер из Дагестана".

Кейс в Армении был и у группы "Марем", когда их подзащитную из Ингушетии задержали по заявлению дяди, подчеркнула Мирошникова. "После общественного резонанса девушку отпустили - просто "связей" дяде в итоге не хватило, чтобы вернуть беглянку домой", - напомнила она.

Мирошникова считает, что все же стараются идти по пути защиты прав человека. "Если подводить общий итог: Армения и Грузия, как нам кажется, стремятся придерживаться курса на соблюдение прав человека. Однако людям с высокими политическими рисками не стоит забывать о высоком влиянии российских спецслужб в регионе. Если страны Южного Кавказа для человека с высокими рисками являются единственной опцией, то ему необходимо выйти на связь с правозащитниками и с их помощью запрашивать политическое убежище или же предпринимать любые другие действия по обеспечению собственной безопасности", - указала она.

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