Дело Салмана Мукаева

10 января 2024, 19:34

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Уроженец Грозного Салман Мукаев бежал из Чечни после пыток. Силовики заставили его признаться в сексуальных связях с мужчинами и подписать бумагу о сотрудничестве. Мукаев находится в Армении, но опасается экстрадиции в Россию, где он объявлен в розыск. Подробности дела Салмана Мукаева собраны в справке "Кавказского узла".

Принуждение к сотрудничеству

В 2020 году уроженца Грозного Салмана Мукаева похитили и в течение нескольких дней пытали чеченские силовики. У Мукаева был аккаунт на сайте знакомств, где он не под своим настоящим именем время от времени знакомился с женщинами. Однако силовики сочли, что на сайте он проявлял интерес и к мужчинам. "Факт в том, что меня объявили геем**, и я должен был с ними сотрудничать", - рассказал Мукаев в интервью "Настоящему времени"*. .

В январе 2020 года Мукаеву позвонил мужчина и, представившись сотрудником полиции, пригласил прийти в отделение, заявив, что с номера телефона, на который он звонит, "совершались махинации". Мукаев перестал брать трубку, однако вскоре его нашли через родных жены, сообщала "Новая газета" .

Под пытками силовики потребовали от Мукаева признания в гомосексуальности и предлагали «сотрудничество» в поимке других геев. "В отделе ему показали скриншот переписки с одной из женщин и объявили, что, судя по этой переписке, он гей. Дальше его поставили на колени, били ногами, потом посадили на стул и стали душить — сначала сгибом локтя, потом пакетом. Иногда давали отдышаться, показывали фотографию избитого мужчины — встречался ли он с ним? Затем завели руки и ноги назад. Связали их скотчем, на мизинцы прицепили оголенные провода. "Было ощущение, что мое тело растягивается, боль была невыносима", - цитировала “Новая газета” выдержки из обращения Мукаева в Следком России от 1 декабря 2020 года .

В своем заявлении Мукаев также указал, что его били головой об пол. Затем пытали друга Салмана, имя которого нашли в записной книжке. Чтобы прекратить пытки, Мукаев признал, что они "были вместе". На следующий день Мукаев был избит полипропиленовой трубой.

Сотрудник ФСБ сообщил Мукаеву, что он должен будет приводить мужчин на свидания на специальную квартиру. Ему угрожали, что его убьют, если он расскажет кому-то об этом разговоре, дали листок бумаги и ручку, надиктовали текст про добровольное сотрудничество. Как позже стало известно, после пыток у Салмана Мукаева силовики требовали "залог" за освобождение в пять миллионов рублей .

Также силовики пригласили родственников со стороны отца Мукаева, которым объявили, что Салман спал с мужчинами. После этого Мукаева отпустили .

На следующий день Мукаеву удалось сбежать из Чечни, но МВД страны объявило его в розыск по уголовному делу о хранении боеприпасов, сообщала Кризисная группа SK SOS*.

Из Чечни в Армению

Через Ингушетию Мукаев, с его слов, выехал в Москву, затем - в Беларусь, а потом - в Армению. При этом в Беларуси Мукаев обратился в травмпункт и зафиксировал травмы: раны на мизинцах, ушиб мягких тканей головы. 1 декабря 2020 года он обратился в следственные органы в связи с пытками. Однако, по информации “Новой газеты”, никакого уголовного дела в отношении сотрудников полиции и ФСБ так и нет. Заявление на чеченских полицейских переименовали в "обращение" и передали чеченским же полицейским, в республиканское МВД.

Выехать из Беларуси в Армению Мукаеву помог ЛГБТ-активист** Игорь Кочетков, рассказал Мукаев. "Наверное, она (Армения) показалась более безопасной на первое время, так как у меня не было загранпаспорта, и это был единственный вариант, потому что в Беларуси находиться тоже было опасно", - сказал Мукаев в интервью “Настоящему времени”* .

В сентябре 2021 года Салман Мукаев попытался выехать из Армении в европейскую страну, однако на пограничном контроле его остановили полицейские и сообщили, что в России он объявлен в федеральный розыск .

Как позже рассказала адвокат Мукаева, он обращался за политическим убежищем в Армении еще в сентябре 2021 года, но в июле 2022 года миграционная служба отказала в прошении. "Миграционная служба мотивировала свой отказ тем, что для Мукаева есть альтернатива проживания в России, если он опасается преследования в Чечне", - сообщила адвокат. Она отметила, что запроса о выдаче Мукаева в Россию нет.

Ответ Следкома

3 августа 2022 года Следком Чечни отказался расследовать жалобу Салмана Мукаева на пытки. Следком долгое время не реагировал на заявление, несмотря на установленные сроки. Адвокат неоднократно подавал заявления с требованием ознакомиться с материалами проверки, но не получал ответа, сообщала Кризисная группа SK SOS* . Александр Немов, представляющий интересы Салмана Мукаева, получил ответ от следственного управления Следственного комитета, в котором ведомство сообщило о перенаправлении расследования в МВД Чечни, то есть в ведомство, на сотрудников которого он и жаловался.

Доклад правозащитников в ООН

В апреле 2023 года правозащитные организации направили в ООН доклад об ухудшении ситуации с правами человека на Северном Кавказе, описав случаи преследования представителей ЛГБТ-сообщества** в Чечне и Дагестане. В числе авторов доклада наряду с российской «Правовой инициативой» и Центром защиты прав человека «Мемориал» была SK SOS*. Поскольку власти России признают процедуру периодического обзора ООН, им придется отреагировать на этот отчет, указали авторы доклада. Среди имен, упоминаемых в докладе есть также и имя Салмана Мукаева .

Судебный процесс в Ереване

В мае 2023 года в Ереване прошло первое заседание по иску Салмана Мукаева к миграционной службе Армении, отказавшейся предоставить ему политическое убежище .

Активисты и правозащитники обратились к суду с требованием не выдавать Мукаева России, где ему, по их оценке, угрожает смертельная опасность. "Чеченские силовики хотят "наказать" его за побег и отказ от сотрудничества", - говорилось в сообщении SK SOS* . "Мы ожидаем, что суд примет наши требования. В случае отрицательного решения можно говорить об отсутствии политической воли защитить права гражданина России от собственной страны", - рассказал адвокат Мукаева.

Поддержать Мукаева пришли около 50 мигрантов из России. Также пришла глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц. Заседание освещали более десятка СМИ из Армении и России, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Глава Хельсинкской ассоциации Армении, правозащитница Нина Карапетянц назвала недопустимой экстрадицию Салмана Мукаева в Россию. "Это будет трагедией для конкретного человека, которого просто убьют, и мы станем соучастниками этого убийства. Кроме того, экстрадиция станет негативным прецедентом для российских мигрантов. Начнется массовый побег российских мигрантов из Армении, куда приехали, учитывая, что будут в безопасности", - заявила она "Кавказскому узлу".

Это также станет ударом по репутации самой Армении, добавила Карапетянц. "Это станет свидетельством того, что мы не суверенное государство, не способны быть суверенным государством. Главный атрибут суверенности государства – наличие системы правосудия, особенно по правам человека", – подчеркнула правозащитница.

В итоге заседания судья объявил перерыв для изучения запрошенных дополнительных сведений, касающихся преследований людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией** в России и, в частности, в Чечне, включая доклады российских и международных правозащитных организации .

В сентябре 2023 года состоялось второе заседание суда по иску Мукаева. Судья потребовал предоставить лицензированный перевод отрывка доклада Совета Европы от 2020 года, в котором говорится о России и защите прав ЛГБТ-лиц** . Фактически, суд учел аргумент защитника касательно того, что в РФ Салману Мукаеву угрожает опасность, нарушения прав человека в Чечне носят системный характер, а его экстрадиция может привести к трагическим последствиям. Защита потребовала для Мукаева статуса беженца. Пока дело в суде, экстрадировать его не могут .

8 января 2024 года Административный суд в Ереване продолжил слушания по иску Мукаева к Миграционной службе .

Адвокат Сергей Григорян заявил, что Миграционная служба отказала Мукаеву в убежище, не предоставив законного обоснования. "Ведомство мотивировало, что не на всей территории России моему доверителю грозит преследование, предполагая, что в ином регионе Мукаев не подвергнется насилию. Но защита опасается, что его передадут в Чечню из любого региона России. Многочисленные публикации, отчеты правозащитных организаций свидетельствуют о преследовании из-за сексуальной ориентации в России", – заявил адвокат.

При этом сам Салман Мукаев сообщил “Кавказскому узлу”, что больше не получал угроз. Ранее силовики угрожали матери и сестре с целью выведать его местонахождение, пояснил Мукаев. Он также сообщил, что не работает, так как у него нет официального статуса, с одеждой, едой и жильем ему помогает одна правозащитная организация.

Мукаев также рассказал, что боялся приходить в суд из-за опасений, что суд откажет ему в иске и его “в зале суда арестуют и экстрадируют в Россию”. “Но отношение судьи и вся атмосфера в целом показали, что мне опасаться нечего. Адекватно рассматривается дело. Ничего предвзятого не видел", – отметил он.

Решение суда будет оглашено 29 января 2024 года .

*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.

**ЛГБТ-движение признано в России экстремистским, пропаганда ЛГБТ запрещена

Примечания