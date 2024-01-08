Защита Мукаева указала суду на риск его возвращения в Россию

08 января 2024, 17:34

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Уроженец Грозного Салман Мукаев в случае депортации в Россию рискует подвергнуться преследованию и насилию, заявила его защита на заседании суда в Ереване. Сам Мукаев сообщил, что угрозы его родным в Чечне прекратились после того, как чеченским силовикам стало известно его местонахождение.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая 2023 года суд в Ереване начал слушания по иску выходца из Чечни Салмана Мукаева против миграционной службы Армении, отказавшейся предоставить ему политическое убежище. Суд попросил предоставить доказательства того, что в Чечне преследуют людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Уроженец Грозного Салман Мукаев был вынужден бежать из Чечни после пыток: в феврале 2020 года силовики заставили его признаться в связях с мужчинами и подписать бумагу о сотрудничестве. Мукаев покинул Россию, при этом он был объявлен в розыск и опасался выдачи, об этом он заявил в декабре 2021 года. В августе 2022 года заявление о пытках Следком Чечни перенаправил в ведомство, на сотрудников которого и жаловался Мукаев. В мае 2023 года стало известно, что Мукаев оказался под угрозой депортации из Армении.

Административный суд в Ереване сегодня продолжил слушания по иску Салмана Мукаева против Миграционной службы, передал корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший в зале суда.

Адвокаты Мукаева ходатайствовали о предоставлении переводчика, однако суд сообщил, что обеспечить участие переводчика не удалось, так как прошение было подано 4 января. Тем не менее, Мукаев не стал возражать против проведения заседания без переводчика.

Миграционная служба отказала Мукаеву в убежище, не предоставив законного основания, заявил суду адвокат Сергей Григорян. "Ведомство мотивировало, что не на всей территории России моему доверителю грозит преследования, предполагая, что в ином регионе Мукаев не подвергнется насилию. Но защита опасается, что его передадут в Чечню из любого региона России. Многочисленные публикации, отчеты правозащитных организаций свидетельствуют о преследовании из-за сексуальной ориентации в России", - сказал адвокат.

В апреле 2023 года три правозащитные организации направили в ООН доклад об ухудшении ситуации с правами человека на Северном Кавказе, описав случаи преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне и Дагестане.

Григорян напомнил о решении ЕСПЧ по делу «Лапунов против России». "ЕСПЧ подтвердил факт пыток россиянина из-за сексуальной ориентации", - пояснил он, добавив, что сам Мукаев подвергся насилию в России в здании силовой структуры.

По словам адвоката, защите также неизвестно, обращалась ли Россия к армянским правоохранителям с требованием об экстрадиции Мукаева.

Суд удалился в совещательную комнату, объявив, что решение будет опубликовано 29 января на портале судебной информации.

Сотрудник секретариата суда пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что, согласно изменениям в Административном кодексе в 2023 году, Административный суд публикует свои решения на сайте, а не зачитывает вердикт, как это было прежде.

В мае 2023 года Салман Мукаев сообщил, что за время проживания в Армении не получал угроз, но его мать и сестра в Чечне подвергаются давлению. "Силовики, подконтрольные чеченским властям, пугают моих родных, близких", - рассказал он тогда.

Салман Мукаев сообщил сегодня, что больше не получал угроз. "Угрозы в мой адрес или адрес моей матери и сестры больше не поступали, так как о моем месте пребывания им [чеченским силовикам] уже известно", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Силовики угрожали матери и сестре с целью выведать его местонахождение, пояснил Мукаев. "Тогда пытались оказывать психологическое давление. Несколько месяцев мои родители находились под наблюдением. Сейчас уже все в порядке, какого-либо давления на моих родных нет", - отметил уроженец Чечни.

Мукаев также сказал, что не работает, так как у него статуса. "Изначально правозащитники, которые оказывают мне поддержку, избрали тактику как можно меньше сообщать информации обо мне в Армении. А неофициально не пробовал, так как хочу устроиться на работу официально", - сказал он.

Уроженец Чечни рассказал, что с одеждой, едой и жильем ему помогает одна правозащитная организация. «У меня есть необходимый минимум для проживания», - пояснил Мукаев, не пожелав назвать эту организацию.

При этом он не высказал недовольства судебным процессом. «Адекватно рассматривается дело. Ничего предвзятого не видел. Полагаю, что суд удовлетворит мой иск», - предположил Мукаев.

Мигрант из России Арсен Асланян пришел сегодня поддержать Салмана Мукаева. Сам он уехал из России после начала военной операции на Украине и получил гражданство Армении.

"Я надеюсь, что судебное решение будет на стороне человеческой жизни. По мне, главная обязанность суда – сохранить жизнь человека. В случае с Салманом это первоочередное, от чего должен отталкиваться суд", - сказал Асланян корреспонденту "Кавказского узла"

Асланян выразил надежду, что армянский суд будет исходить из принципа защиты прав человека. "Есть, конечно, опасение, что решение суда будет политически мотивированным, однако после похищения [Дмитрия] Сетракова, которое стало плохим прецедентом для имиджа Армении, думаю, что армянские власти не станут вмешиваться в решение суда. Тем более, что это чревато репутационными рисками", - сказал он.

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